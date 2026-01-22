«Elettori sbalorditi e spettro del voto di scambio»: l'analisi amara del dopo voto in Puglia

Gent.mo Direttore, Ancora una volta, i cittadini Pugliesi restano esterrefatti e sbalorditi per un risultato elettorale che non sembra propriamente rispecchiare la populi voluntas, ma piuttosto essere il prodotto di un'attività interpretativa rispettabile ma macchinosa ed incomprensibile da parte degli elettori. Eppure il passato avrebbe dovuto fornire utile supporto per evitare il cosiddetto "balletto dei ricorsi elettorali" che oramai inevitabilmente si aprirà sbigottendo l' elettorato e lasciando nell' incertezza le istituzioni e soprattutto i candidati, sia quelli proclamati eletti che quelli non eletti i quali ora ricorreranno, in prime cure, al TAR (poi al Consiglio di Stato si rivolgerà chi avrà avuto sentenza sfavorevole dal TAR). Ci vorranno 2 anni di attesa da trascorrere nell' incertezza degli esiti processuali.

Ma ciò che più inquieta è il dubbio atroce che il procedimento elettorale possa essere stato contaminato dal deprecabile fenomeno del "voto di scambio" a cui ha accennato il candidato di Fratelli d'Italia, Domenico Damascelli, il quale pare abbia avuto un qualche sentore di manovre poco chiare che hanno turbato il procedimento elettorale in Puglia. D'altronde, si riduce sempre più il numero dei votanti per mancanza di fiducia nella classe politica regionale e ciò autorizzerebbe a pensare che magna pars dei votanti sia stata allettata da promesse e lusinghe di taluni candidati. Tanto premesso, lo scrivente elettore e cittadino pugliese chiede che vengano attivati tempestivi interventi istituzionali finalizzati ad evitare il paradossale spettacolo dei ribaltamenti dei risultati elettorali per opera dei giudizi amministrativi e le postume indagini sulle ipotesi di "voto contrattato". Si faccia subito chiarezza per eliminare ogni dubbio e dare un forte segnale ai cittadini che sempre più numerosi non votano per sfiducia. Ringrazio per l'attenzione e porgo distinti saluti. Prof. Giuseppe De Simone classe 1946

