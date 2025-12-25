prof.Giuseppe De Simone
prof.Giuseppe De Simone
Politica

De Simone scuote il Centrodestra: «Fuori i voltagabbana e subito il candidato Sindaco per Trani»

«Serve un programma credibile e l'esclusione degli "impresentabili" che hanno governato finora»

Trani - giovedì 25 dicembre 2025 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota, inviataci a titolo personale, dal prof. Giuseppe De Simone, politico di lungo corso, già consigliere comunale e più volte assessore della Città di Trani, attale Presidente del Circolo MCL di Trani. Questo il comunicato:

Da tempo, ho esternato le mie preoccupazioni ai massimi responsabili per la sorte del Centro Destra in Puglia e tutti devono riconoscere che le mie previsioni si sono avverate. Tutti sapevano, ben prima delle elezioni regionali, che il Cdx in Puglia era già stato innocuizzato da Emiliano che si è persino vantato pubblicamente di ciò. Emiliano ha annientato il Cdx in Puglia e, per il futuro, potrebbe aver allontanato ogni aspirazione all' alternanza di governo. E mentre noi pugliesi vediamo ogni giorno diminuire il nostro tenore di vita e dobbiamo fare i conti con un servizio sanitario carente ed inadeguato che ci impone liste di attesa vergognose, gli esponenti locali dei partiti di CDX sembrano bloccati e non sanno che pesci prendere. La verità è che troppo a lungo Emiliano (e con lui il Centro Sinistra) ha gestito il potere senza essere efficacemente contrastato dalle forze politiche di opposizione. E neppure le diverse disavventure giudiziarie hanno scalfito la tenuta del Csx a livello regionale e subregionale. Infatti nessuno finora è incappato nei rigori della Giustizia.

E nessuno nel Cdx ha osato levare la propria voce sulla sostanziale impunità di cui il Csx sembra da tempo godere. Inoltre, l'effetto Giorgia non c'è stato o non è bastato. Ora sono dietro l'angolo le elezioni a Trani, Andria ed altri comuni pugliesi. Ma dopo la batosta regionale, in prossimità delle elezioni comunali a Trani, non si intravede alcuna seria attività di progettazione politica e non si conosce ancora il candidato Sindaco. Ma, cambiare si può e si deve, intercettando i malumori dei tranesi e dando loro la speranza di un avvenire migliore e più sicuro. Ma sono purtroppo partite manovre che sembrano come al solito accordi tra pochi personaggi senza una chiara visione prospettica e senza indicare già da ora i ruoli di ciascuno, ma soprattutto senza indicare il candidato Sindaco che dovrebbe immediatamente ricevere una formale investitura non calata dall' alto e che sia ben gradita all' elettorato.

Non basta dire quali sono i partiti, le associazioni e i movimenti che compongono la coalizione di centrodestra. Prima serve un programma concreto e credibile, come credibili devono essere le persone che dovranno in ipotesi realizzare il progetto che si proporrà agli elettori. Questi dovrebbero essere ascoltati in pubbliche consultazioni per acquisire proposte, idee e suggerimenti e con essi si dovrebbe concludere un "patto". Di tempo però c'è n'è davvero poco. In conclusione i cittadini chiedono liste dei partiti di centro destra e delle associazioni. I volta gabbana che hanno governato la città di Trani sino ad oggi e che hanno provocato seri danni all'ambiente e alla economia cittadina trovassero altra collocazione, perché il centro destra è per la esclusione degli impresentabili. Grazie e Buon anno 2026. Prof. Giuseppe De Simone

  Giuseppe De Simone
