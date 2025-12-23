Feste Patronali. <span>Foto Alessandro Bove</span>
Feste Patronali. Foto Alessandro Bove
Il 'Movimento Cristiano Lavoratori' scrive a Bottaro: «Feste d'oro ma famiglie in crisi»

De Simone: «585mila euro per gli eventi? Usate l'avanzo per aiutare le famiglie»

Trani - martedì 23 dicembre 2025
Una critica serrata alle scelte di bilancio dell'Amministrazione Bottaro arriva dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Trani. In una lettera aperta indirizzata al Primo Cittadino, il presidente del circolo locale, Prof. Giuseppe De Simone, contesta duramente la previsione di spesa di 585.000 euro per le festività natalizie, definendola inopportuna a fronte di un tessuto sociale sempre più sofferente.

De Simone evidenzia una «profonda distanza tra la rappresentazione di un Comune economicamente virtuoso e la realtà quotidiana vissuta da ampie fasce della cittadinanza», alle prese con caro-vita ed emergenza abitativa. L'MCL boccia inoltre l'entusiasmo dell'amministrazione basato sui dati delle celle telefoniche (180.000 SIM agganciate), ritenendo tale indicatore «riduttivo e insufficiente» per valutare il reale benessere dell'economia locale e del commercio di prossimità.

Il cuore della contestazione riguarda però i conti pubblici: a fronte di un avanzo di amministrazione presunto di circa 65 milioni di euro nel bilancio 2026-2028, De Simone giudica inaccettabile la scelta politica di non utilizzare queste risorse per alleviare la pressione fiscale o risolvere le criticità strutturali. «Risulta difficile giustificare l'assenza di interventi strutturati a sostegno delle famiglie in difficoltà», scrive il presidente, chiedendo chiarimenti ufficiali sul perché le urgenze sociali, come la TARI e il diritto alla casa, restino senza risposta mentre si investono cifre ingenti nell'effimero. (In allegato la lettera aperta al Sindaco Amedeo Bottaro),
