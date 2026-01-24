Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»

Le recenti vicende giudiziarie che hanno investito la Provincia di Barletta-Andria-Trani impongono, a mio avviso, una riflessione seria, pacata e responsabile sul rapporto tra giustizia, politica e credibilità delle istituzioni. L'iscrizione nel registro degli indagati del Presidente della Provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto, nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Trani su presunti episodi di corruzione legati alla gestione di appalti pubblici, ha prodotto una evidente crisi politica e istituzionale, accompagnata da un forte allarme nell'opinione pubblica. A ciò si sono aggiunte, com'è noto, le prese di posizione di numerosi sindaci del territorio, di forze politiche trasversali e di associazioni impegnate nella promozione della legalità, i quali hanno chiesto un passo indietro del Presidente per consentire alla Provincia di superare questa fase di profonda difficoltà e di avviare un nuovo corso politico e amministrativo. Desidero chiarire, senza ambiguità, che il principio della presunzione di innocenza non è in discussione e va sempre tutelato. Tuttavia, quando si rivestono incarichi di vertice in un ente pubblico, la valutazione non può essere solo giuridica, ma deve essere anche politica ed etica.