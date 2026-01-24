prof.Giuseppe De Simone
Bufera sulla BAT, il consiglio di De Simone: «Lodispoto segua il mio esempio e lasci la poltrona in attesa dei giudici»

«In passato rinunciai al mio ruolo e alla candidatura per difendermi con serenità»

Trani - sabato 24 gennaio 2026 Comunicato Stampa
Nel pieno della tempesta giudiziaria e politica che ha investito i vertici della Provincia BAT, si inserisce nel dibattito una voce che non parla per sentito dire, ma per esperienza diretta. Giuseppe De Simone, già Assessore al Comune di Trani, indirizza una lettera aperta al Presidente Bernardo Lodispoto che ha il sapore non dell'attacco politico, ma del consiglio "tra uomini delle istituzioni".

De Simone riavvolge il nastro della memoria tornando alla vicenda giudiziaria che lo coinvolse in passato: un momento in cui scelse la via dolorosa delle dimissioni e della rinuncia alla candidatura per difendersi dal processo, e non nel processo. Una scelta che oggi, alla luce della sua completa riabilitazione, rivendica come l'unica via possibile per tutelare l'Ente pubblico. È partendo da questo precedente personale che l'ex amministratore invita oggi Lodispoto a compiere lo stesso passo indietro: un gesto di "igiene istituzionale" per separare le sorti personali da quelle della Provincia. Di seguito la nota integrale.
  • Lettera aperta al Presidente della Provincia BAT Avv. Bernardo Lodispoto

Le recenti vicende giudiziarie che hanno investito la Provincia di Barletta-Andria-Trani impongono, a mio avviso, una riflessione seria, pacata e responsabile sul rapporto tra giustizia, politica e credibilità delle istituzioni. L'iscrizione nel registro degli indagati del Presidente della Provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto, nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Trani su presunti episodi di corruzione legati alla gestione di appalti pubblici, ha prodotto una evidente crisi politica e istituzionale, accompagnata da un forte allarme nell'opinione pubblica. A ciò si sono aggiunte, com'è noto, le prese di posizione di numerosi sindaci del territorio, di forze politiche trasversali e di associazioni impegnate nella promozione della legalità, i quali hanno chiesto un passo indietro del Presidente per consentire alla Provincia di superare questa fase di profonda difficoltà e di avviare un nuovo corso politico e amministrativo. Desidero chiarire, senza ambiguità, che il principio della presunzione di innocenza non è in discussione e va sempre tutelato. Tuttavia, quando si rivestono incarichi di vertice in un ente pubblico, la valutazione non può essere solo giuridica, ma deve essere anche politica ed etica.

  • Giuseppe De Simone
