Mario Gambatesa
Mario Gambatesa
Speciale

Trani, dal sondaggio tra le cittadine emerge un bisogno concreto: distributori di assorbenti nei luoghi pubblici

L’iniziativa è stata promossa da Mario Gambatesa

Trani - mercoledì 22 aprile 2026 12.41 Comunicato Stampa
A Trani il tema della povertà mestruale entra con sempre maggiore forza nel dibattito pubblico. Un recente sondaggio promosso tra le cittadine ha fatto emergere un dato chiaro: esiste una forte sensibilità sul tema e una larga condivisione rispetto alla necessità di intervenire.

L'iniziativa è stata promossa da Mario Gambatesa, candidato al Consiglio comunale con la lista "Giacomino Sindaco", a sostegno di Giacomo Marinaro, con l'obiettivo di ascoltare direttamente le esigenze delle donne sul territorio.

Dalle risposte raccolte emerge un consenso molto ampio sull'utilità di installare distributori di assorbenti nei luoghi pubblici, come scuole, uffici e spazi frequentati quotidianamente. La maggior parte delle partecipanti considera questa misura non solo utile, ma necessaria per garantire dignità, inclusione e pari opportunità.

A colpire sono anche le testimonianze: molte donne raccontano situazioni di difficoltà o imbarazzo vissute in momenti imprevisti, sottolineando come un servizio di questo tipo possa evitare disagi e rispondere a un bisogno concreto e quotidiano. Altre evidenziano come il costo dei prodotti igienici possa rappresentare, per alcune, un peso non trascurabile.

«Questo sondaggio – dichiara Gambatesa – conferma quello che molte donne vivono ogni giorno: non è un tema marginale, ma una questione reale che merita attenzione e risposte concrete. La politica deve saper ascoltare e trasformare queste esigenze in azioni».

La proposta prevede l'introduzione di distributori di assorbenti nei principali luoghi pubblici della città, con l'obiettivo di avviare un primo progetto concreto e facilmente realizzabile.

Esperienze simili sono già presenti in realtà vicine, come Andria, e in ambito universitario presso l'Università degli Studi di Foggia, dimostrando che si tratta di un intervento sostenibile e già sperimentato con successo.

Per Gambatesa, si tratta di una proposta chiara e prioritaria: «Se sarò eletto in Consiglio comunale, questa sarà una delle prime iniziative che porterò avanti. È una misura semplice, ma capace di migliorare concretamente la vita di tante persone».

Il tema della povertà mestruale, ancora poco discusso, si afferma così come una delle nuove sfide del welfare locale, con l'obiettivo di costruire una città più attenta, inclusiva e vicina ai bisogni reali della comunità.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
"Invecchiamento attivo e inclusione": l'UNITRE Trani interroga i candidati Sindaco in vista delle Amministrative Politica "Invecchiamento attivo e inclusione": l'UNITRE Trani interroga i candidati Sindaco in vista delle Amministrative Giovedì 23 aprile, alle ore 17:00, presso gli spazi del Palazzo delle Arti "Beltrani", l'incontro pubblico
Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò". Amedeo Bottaro rompe il silenzio Politica Anche i Sindaci si arrabbiano: "Non ci stò". Amedeo Bottaro rompe il silenzio Dalla spiaggia di "Marechiaro" al progetto "Costa Sud": la controffensiva social di Bottaro che trasforma la difesa della costa nel cuore della contesa elettorale
Trani senza una piazza ittica. Tiziana Tolomeo: «Basta ritardi, è una questione di dignità e sviluppo» Trani senza una piazza ittica. Tiziana Tolomeo: «Basta ritardi, è una questione di dignità e sviluppo» La candidata: «Senza struttura adeguata penalizzati lavoratori, economia e immagine della città»
Elezioni Amministrative Trani 2026: Rosa Uva presenta la sua candidatura con la lista "Prossimamente" a sostegno di Giacomo Marinaro Sindaco Politica Elezioni Amministrative Trani 2026: Rosa Uva presenta la sua candidatura con la lista "Prossimamente" a sostegno di Giacomo Marinaro Sindaco Appuntamento il 23 aprile ore 19:30 in Corso Imbriani per l’apertura della campagna: dalla scuola al sociale per una Trani inclusiva
Trani | Elezioni amministrative 2026: dalla propaganda agli stop finali, tutte le regole della Prefettura BAT Politica Trani | Elezioni amministrative 2026: dalla propaganda agli stop finali, tutte le regole della Prefettura BAT Si vota il 24 e 25 maggio (eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno): indicazioni su affissioni, comizi, limiti di spesa e divieti durante la campagna elettorale
Marco Galiano, da solo sul palco a Trani, lancia la sfida: «Basta politica di plastica, torniamo tra la gente» Politica Marco Galiano, da solo sul palco a Trani, lancia la sfida: «Basta politica di plastica, torniamo tra la gente» Il candidato del centrosinistra lancia il suo modello di partecipazione, ma la scelta di un palco "solitario" apre i primi interrogativi politici sulla tenuta della coalizione
Trani, questa sera alle ore 20:00 in Piazza Libertà Marco Galiano incontra la città Politica Trani, questa sera alle ore 20:00 in Piazza Libertà Marco Galiano incontra la città Dopo tre giorni di incontri partecipati, il candidato sindaco del centrosinistra presenta le linee guida costruite insieme ai cittadini
Il ritorno della politica del territorio: Raimondo Lima lancia la sua sfida per il Consiglio Comunale di Trani Politica Il ritorno della politica del territorio: Raimondo Lima lancia la sua sfida per il Consiglio Comunale di Trani Coerenza, competenza e filiera istituzionale: il dirigente di Fratelli d’Italia presenta la sua candidatura a sostegno di Angelo Guarriello in un Hotel Ibis gremito
Mercato settimanale, si recupera il 26 aprile e il 10 maggio
22 aprile 2026 Mercato settimanale, si recupera il 26 aprile e il 10 maggio
Giustizia e recupero sociale, alla Lega Navale di Trani il libro di Giannicola Sinisi
22 aprile 2026 Giustizia e recupero sociale, alla Lega Navale di Trani il libro di Giannicola Sinisi
Consiglio comunale convocato per mercoledì 29 aprile
22 aprile 2026 Consiglio comunale convocato per mercoledì 29 aprile
La Puglia non lascia indietro nessuno: il piano Decaro contro la crisi economica
22 aprile 2026 La Puglia non lascia indietro nessuno: il piano Decaro contro la crisi economica
Villa comunale, conclusi i controlli al patrimonio arboreo: riapertura domani
22 aprile 2026 Villa comunale, conclusi i controlli al patrimonio arboreo: riapertura domani
Giuseppe De Simone: "Assunzioni AMET in campagna elettorale? Il bando va revocato subito "
22 aprile 2026 Giuseppe De Simone: "Assunzioni AMET in campagna elettorale? Il bando va revocato subito"
Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo
22 aprile 2026 Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo
Biblioteca comunale G. Bovio, 156 anni di storia: a Trani una giornata tra libri, memoria e comunità
22 aprile 2026 Biblioteca comunale G. Bovio, 156 anni di storia: a Trani una giornata tra libri, memoria e comunità
Trani senza una piazza ittica. Tiziana Tolomeo: «Basta ritardi, è una questione di dignità e sviluppo»
22 aprile 2026 Trani senza una piazza ittica. Tiziana Tolomeo: «Basta ritardi, è una questione di dignità e sviluppo»
GiocaMath 2026, trionfa il talento: sul podio anche la tranese Carlotta Troiani nella finale nazionale di Salerno
21 aprile 2026 GiocaMath 2026, trionfa il talento: sul podio anche la tranese Carlotta Troiani nella finale nazionale di Salerno
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.