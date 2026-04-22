Biblioteca comunale G. Bovio, 156 anni di storia: a Trani una giornata tra libri, memoria e comunità

Il 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore, la biblioteca comunale G. Bovio celebra i suoi 156 anni. Un appuntamento che si rinnova nel segno della condivisione, della memoria storica e della promozione della lettura come pilastro della comunità cittadina.Istituita ufficialmente il 23 aprile 1870, la Biblioteca comunale G. Bovio si conferma faro culturale della città di Trani e oggi rappresenta non solo un luogo di studio, ma uno spazio vivo di aggregazione e di confronto per una comunità sempre in crescita. Ogni biblioteca sa che «facendo cultura» si fa comunità: l'incontro tra le storie dei libri e le storie delle persone permette di costruire ponti, tessere significati, produrre cambiamenti.Per festeggiare insieme questo traguardo importante, è stato predisposto un calendario ricco di appuntamenti che animerà tutte le sale della biblioteca e coinvolgerà tutto il pubblico. Ci saranno due appuntamenti: Flash mob, 156 secondi di lettura. Alle ore 11:00 e alle ore 18:00 tutte le attività si sospendono per 156 secondi e ognuno può leggere l'incipit del libro che ha tra le mani; non importa che sia un libro universitario o una rivista, l'importante è leggere insieme.Sarà, poi, inaugurata l'esposizione dal titolo La Bovio in mostra: un viaggio tra i volumi più belli, per celebrare alcune delle opere che compongono il posseduto della biblioteca. La mostra sarà visitabile dal 23 al 30 aprile negli orari della biblioteca. Non mancheranno gli appuntamenti per i più piccoli, infatti dalle 17:30 alle 18:00 ci sarà la Maratona di lettura, un'attività di lettura divisa per fasce d'età per bambine e bambini da 13 mesi a 10 anni, in tre spazi della biblioteca.Alle ore 18:30, un momento di condivisione dal titolo Raccontando la nostra biblioteca per tutto il pubblico che frequenta la biblioteca comunale G. Bovio. Si condivideranno i momenti più importanti sia della storia sia del presente della biblioteca. In questa occasione, sarà lanciato il contest fotografico Racconta la tua biblioteca.Nella giornata di giovedì 23 aprile, sarà possibile fare una visita guidata della biblioteca nei seguenti orari: ore 10:00 / ore 12:00 / ore 14:00 / ore 16:00 / ore 18:00.Sui canali social, nella settimana del compleanno della Biblioteca sarà possibile conoscere aneddoti e curiosità sulla storia della Biblioteca.