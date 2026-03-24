Profumo di Primavera, nella biblioteca l'evento di UniTre

Giovedì 26 marzo 2026, alle ore 17:00, presso la Sala Ronchi della Biblioteca Comunale "G. Bovio", si terrà l'evento "Profumo di Primavera". L'iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Trani, l'UNITRE Trani, la Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "Generale E. Baldassarre" (Dir. Marco Galiano) e la Scuola CPIA BT "Gino Strada" (Ref. Prof.ssa Rosa Maria Ciritella).L'evento nasce con l'intento di festeggiare l'arrivo della Primavera come augurio di rinascita, speranza, rinnovamento, risveglio di colori, suoni, emozioni, profumi. Il pomeriggio sarà allietato dall'esecuzione di brani musicali a cura di una rappresentanza della "Baldasound Orchestra" della scuola Baldassarre, diretta dal professor Alessandro Giusto.I corsisti dell'UNITRE leggeranno poesie, accompagnati dal sottofondo musicale del professor Davide Picardi.Il programma prevede inoltre l'intervento del coro guidato dal maestro Francesco De Mango, che proporrà canti primaverili in diverse lingue. Infine, il professor Antonio Russo curerà la proiezione dei disegni realizzati dai corsisti dell'UNITRE e dagli alunni delle scuole Baldassarre e CPIA.L'appuntamento rappresenta un'importante occasione di incontro intergenerazionale e culturale per la cittadinanza, unendo il mondo della scuola e dell'associazionismo nel segno dell'arte e della condivisione. La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere un momento di armonia e celebrare insieme la bellezza del risveglio della natura.Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Gaetano Attivissimo (Presidente UNITRE Trani), Marco Galiano (Dir. Scuola E. Baldassarre), Rosa Maria Ciritella (Ref. CPIA), Alessandro Giusto (Direttore "Baldasound Orchestra"), Davide Picardi, Francesco De Mango e Antonio Russo (Docenti UNITRE Trani).Un ringraziamento particolare va a tutti i docenti, ai corsisti dell'UNITRE, ai componenti della "Baldasound Orchestra" e a tutti coloro che, con il proprio impegno e dedizione, hanno contribuito coralmente alla riuscita di questo evento.