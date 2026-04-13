Cosa resta della "locomotiva d’Europa"? Incontro stasera in Biblioteca a Trani

I Dialoghi di Trani tornano ad accendere i riflettori sull'attualità internazionale con un appuntamento di grande prestigio. Lunedì 13 aprile (ore 18.30), presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", la giornalista Constanze Reuscher presenterà il suo ultimo libro, "Maledetti tedeschi. Ritorno in un Paese diviso" (Rizzoli). L'incontro, che esplora la profonda crisi economica e identitaria della Germania contemporanea, è organizzato dall'Associazione Culturale La Maria del porto in collaborazione con il Comune di Trani, la sezione FIDAPA di Trani, l'Associazione Trani Nostra e la Società Dante Alighieri.



L'autrice, tra le corrispondenti estere più stimate in Italia e volto noto del programma Propaganda Live su La7, dialogherà con il giornalista Massimo Pillera e con Lucia Perrone Capano, presidente de La Maria del porto. Nel volume Reuscher intreccia il reportage giornalistico alle memorie familiari e alle riflessioni generazionali, raccontando un viaggio geografico e interiore condiviso con la figlia per comprendere come la ex locomotiva d'Europa sia arrivata a vivere la fase più incerta della sua storia recente. Il risultato è un diario intimo e un confronto culturale tra Italia e Germania che offre uno sguardo critico sulle sfide che influenzeranno inevitabilmente il futuro di tutti i cittadini europei.