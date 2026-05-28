Dante Alighieri
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Eventi e cultura

“Divina Commedia… divina, ma un po’ più comica”: a Trani il saggio-spettacolo dell’Università della Terza Età

Il 29 maggio al Centro Jobel i corsisti del laboratorio teatrale diretto da Maria Elena Germinario

Trani - giovedì 28 maggio 2026
L'Università della Terza Età di Trani, in collaborazione con l'Associazione cult. Marluna Teatro di Trani, è lieta di annunciare il finale di laboratorio condotto dalla regista Maria Elena Germinario il 29 maggio 2026 dalle ore 20:00 sarà in scena la "DIVINA COMMEDIA…divina, ma un po' più comica", presso il Centro Jobel di Trani, i corsisti regaleranno un momento di intrattenimento ai soci dell'Università della Terza età e alla cittadinanza tutta.

Lo spettacolo è "molto liberamente" ispirato all'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri, occasione per i corsisti sia per riattraversare i magnifici versi originali del Sommo poeta, sia per mettersi in gioco, interpretare i personaggi in modo più divertente, allenare la memoria, ritrovare un momento di condivisione e di lavoro di squadra con gli altri corsisti.

Guidati da una voce narrante incontreremo Lucifero, diavoli vari, Caronte che traghetta le anime attraversando l'Acheronte, Cerbero, Ciacco nei girone dei Golosi, Cleopatra ed Elena nel girone dei Lussuriosi, e Ulisse che offre ad un Dante affamato "spaghettata di bestemmiatori al dente e una costata di eretico al sangue", e poi "gli ultimi del pianeta", nuove anime, che chissà se Dante avrebbe mai immaginato, anime di "vivi", come lui, ma che decidono di andare all'Inferno, per sfuggire ad un "pianeta terra" dove ormai la pace è solo un miraggio. Gli interpreti dello spettacolo saranno: Arcieri Concetta, Cimadomo Luisa, Di Mango Antonietta, Landriscina Vito, Luciano Emma, Masciullo Rita, Musicco Rosa, Nucara Giuseppe, Roccaforte Carlo, Stefanachi Clelia, Tedeschi Maria, Vino Andrea
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