In Biblioteca Comunale a Trani , appuntamento con "La Voce delle Donne"

Comunicato stampa

. Lunedì 10 marzo, alle ore17.00 lo spettacolo-riflessioneporterà lo spettatore ad immergersi nel motivo conduttore del pomeriggio culturale voluto dall' Assessorato alle Culture della Città di Trani in collaborazione con l'Università della Terza Età di Trani. "È giunto il tempo, signorina, che le rigide leggi degli uomini non impediscano più alle donne di applicarsi alle scienze e alle discipline: mi sembra che chi ne sia in grado, debba usare questa onesta libertà che il nostro sesso un tempo desiderava, per imparare: e mostrare agli uomini il danno che ci hanno fatto privandoci del bene e dell'onore che avremmo potuto ottenere." Queste parole sono state scritte dalla poetessa francese Louise Labé in una lettera indirizzata a Mme Clémence nel 1555: esse sono chiaramente un invito che la poetessa rivolge non solo alla destinataria della missiva, ma anche a tutte le donne per motivarle a studiare, a scrivere e a pubblicare.Le allieve del corso di poesia dell'UniTre di Trani, sotto la regia della professoressa Raffaella Magliocca, intendono proporre nella Giornata Internazionale della donna, 8 marzo, una riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea proponendo testi di autrici che nel corso dei secoli hanno saputo denunciare la condizione di minorità della donna evidenziata con forte carica polemica da Simone de Beauivoir nel saggio "Il secondo sesso" (1949) "Donna non si nasce, lo si diventa…. la donna si determina e si differenza in relazione all'uomo, non l'uomo in relazione a lei; è l'inessenziale di fronte all'essenziale. Egli è il Soggetto, l'Assoluto: lei è l'Altro". Occorre uscire dagli stereotipi della giornata della mimosa per rendere protagoniste le donne, per un giorno nel pensiero di tutti, un mondo più giusto ed equo si costruisce se tutte le persone, indipendentemente dal genere, possono avere le stesse opportunità e gli stessi diritti.