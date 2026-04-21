"Invecchiamento attivo e inclusione": l'UNITRE Trani interroga i candidati Sindaco in vista delle Amministrative

Avv. Sebastiano De Feudis (Candidato indipendente)

(Candidato indipendente) Prof. Marco Galiano (Candidato centrosinistra)

(Candidato centrosinistra) Dott. Angelo Guarriello (Candidato centrodestra)

(Candidato centrodestra) Avv. Giacomo Marinaro (Candidato area centrista)

(Candidato area centrista) Prof.ssa Angela Mercorio (Candidata area civica)

Info Evento -->

L'ha ufficialmente organizzato per, presso gli spazi del, un confronto pubblico tra i candidati alla carica di Sindaco per le imminenti consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio.L'incontro, moderato da(Caporedattore di TraniViva), si svilupperà attorno al tema: "L'invecchiamento attivo: proposte e progettualità inclusive per Trani". Al dibattito prenderanno parte:Questa iniziativa nasce da unache altresì intercettato le istanze della comunità desiderosa di interloquire direttamente con chi si candida a guidare la città per conoscere visioni e programmi dedicati alla propria fascia d'età.L'rappresenta da anni un presidio fondamentale per Trani. Non si tratta di una semplice associazione culturale, ma di un ente di promozione sociale (APS) il cui fine ultimo è l'. Attraverso corsi, laboratori e momenti di aggregazione, l' Unitre trasforma il tempo libero in tempo "liberato" dalla solitudine, favorendo l'integrazione sociale e la crescita intellettuale dei cittadini adulti. La suaè riconosciuta per la capacità di mantenere viva la curiosità dei singoli e di fare da ponte tra le generazioni, tutelando il benessere psicofisico dei soci. Con l'organizzazione di questo dibattito, l'Unitre ribadisce il suo ruolo di "corpo intermedio" capace di stimolare la politica locale su temi cruciali come l'inclusione, i servizi alla persona e la vivibilità urbana per tutte le età.Giovedì 23 aprile 202617:00Palazzo delle Arti "Beltrani", Trani