Unitre Trani
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Politica

"Invecchiamento attivo e inclusione": l'UNITRE Trani interroga i candidati Sindaco in vista delle Amministrative

Giovedì 23 aprile, alle ore 17:00, presso gli spazi del Palazzo delle Arti "Beltrani", l'incontro pubblico

Trani - martedì 21 aprile 2026 19.32
L'Università della Terza Età (UNITRE) APS di Trani ha ufficialmente organizzato per giovedì 23 aprile, alle ore 17:00, presso gli spazi del Palazzo delle Arti "Beltrani", un confronto pubblico tra i candidati alla carica di Sindaco per le imminenti consultazioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L'incontro, moderato da Tonino Lacalamita (Caporedattore di TraniViva), si svilupperà attorno al tema: "L'invecchiamento attivo: proposte e progettualità inclusive per Trani". Al dibattito prenderanno parte:
  • Avv. Sebastiano De Feudis (Candidato indipendente)
  • Prof. Marco Galiano (Candidato centrosinistra)
  • Dott. Angelo Guarriello (Candidato centrodestra)
  • Avv. Giacomo Marinaro (Candidato area centrista)
  • Prof.ssa Angela Mercorio (Candidata area civica)
Questa iniziativa nasce da una specifica e sentita richiesta dei soci dell' Unitre che altresì intercettato le istanze della comunità desiderosa di interloquire direttamente con chi si candida a guidare la città per conoscere visioni e programmi dedicati alla propria fascia d'età.

L'Università della Terza Età rappresenta da anni un presidio fondamentale per Trani. Non si tratta di una semplice associazione culturale, ma di un ente di promozione sociale (APS) il cui fine ultimo è l'invecchiamento attivo. Attraverso corsi, laboratori e momenti di aggregazione, l' Unitre trasforma il tempo libero in tempo "liberato" dalla solitudine, favorendo l'integrazione sociale e la crescita intellettuale dei cittadini adulti. La sua importanza sociale è riconosciuta per la capacità di mantenere viva la curiosità dei singoli e di fare da ponte tra le generazioni, tutelando il benessere psicofisico dei soci. Con l'organizzazione di questo dibattito, l'Unitre ribadisce il suo ruolo di "corpo intermedio" capace di stimolare la politica locale su temi cruciali come l'inclusione, i servizi alla persona e la vivibilità urbana per tutte le età.
Info Evento --> Data: Giovedì 23 aprile 2026 Ore: 17:00 Luogo: Palazzo delle Arti "Beltrani", Trani
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