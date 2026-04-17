Giorgia Meloni e Raimondo Lima
Giorgia Meloni e Raimondo Lima
Politica

Raimondo Lima, in squadra con Fratelli d'Italia, da il via alla sfida elettorale: esperienza e rigore al servizio di Trani

Sabato 18 aprile la presentazione ufficiale della candidatura sostegno di Angelo Guarriello sindaco

Trani - venerdì 17 aprile 2026 15.38 Sponsorizzato
Coerenza e precisione non sono soltanto parole, ma tratti distintivi che negli anni hanno caratterizzato l'azione politica di Raimondo Lima. Nel suo percorso da consigliere comunale, Lima si è distinto per un approccio rigoroso, attento ai dettagli e costante nel controllo dell'operato amministrativo, esercitando il proprio ruolo con una puntualità rara nel panorama politico locale. Una cifra stilistica fatta di studio degli atti, presenza e capacità di intervento che lo ha reso una figura riconoscibile nel dibattito cittadino.

Da queste basi prende avvio ufficialmente la sua nuova campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 18.30 presso l'Ibis Hotel, in corso Imbriani 135, dove si terrà l'incontro pubblico a sostegno della sua candidatura al Consiglio comunale nelle liste di Fratelli d'Italia e del candidato sindaco del centrodestra, il dottor Angelo Guarriello.

L'evento sarà aperto dai saluti del segretario cittadino Michele Scagliarini, del segretario provinciale Francesco Ventola e della on. Mariangela Matera - deputata- . A testimonianza del sostegno ampio e strutturato alla candidatura di Raimondo Lima all'incontro saranno presenti anche Marta Patruno - consigliere provinciale -, Andrea Ferri e Tonia Spina - consiglieri regionali -, l'on. Giandonato La Salandra - deputato -, l'on. Michele Picaro - europarlamentare -, il sen Filippo Melchiorre e l'on. Marcello Gemmato - sottosegretario di Stato alla Salute.

Nel comunicato diffuso per l'occasione, vengono indicati i valori che accompagnano questo nuovo percorso politico: "coerenza, competenza, costanza, esperienza, militanza, passione, serietà". Un insieme di principi che delineano non solo una candidatura, ma anche un metodo di lavoro che Lima intende portare avanti all'interno del Consiglio comunale. L'incontro rappresenta quindi un momento di confronto e avvio ufficiale della campagna elettorale, offrendo alla cittadinanza l'opportunità di conoscere più da vicino programmi, idee e protagonisti della proposta politica. La partecipazione è aperta a tutti: un'occasione per informarsi, ascoltare e prendere parte attiva alla vita pubblica della città.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Amministrative Trani 2026: La fiera del pallottoliere e il miracolo dei "pani e dei pesci". Scusate il disturbo | L'editoriale Amministrative Trani 2026: La fiera del pallottoliere e il miracolo dei "pani e dei pesci". Scusate il disturbo | L'editoriale Tra liste "bicicletta", cavalli spalmati e il miracolo dei buoni benzina: l’ultimo assalto al pallottoliere prima della presentazione delle liste
Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà Trani verso il futuro: domenica 19 aprile il grande comizio di Marco Galiano in Piazza Libertà Al via il laboratorio di co-progettazione: tre giorni di tavoli tematici in via M. Pagano per scrivere insieme ai cittadini il programma della coalizione.
Giuseppe De Simone: "Scrutatori a Trani, vince il sorteggio integrale. Una vittoria della trasparenza" Giuseppe De Simone: "Scrutatori a Trani, vince il sorteggio integrale. Una vittoria della trasparenza" L'intervento del Presidente del Circolo MCL ed ex Assessore dopo il decisivo pronunciamento della Prefettura BAT sulla selezione degli scrutatori
Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni" Giuseppe De Simone: "Provincia BAT, il declino del centrosinistra blocca le istituzioni" Analisi politica dell'ex Assessore di Trani sulla crisi della Presidenza Lodispoto e lo stallo amministrativo post-elettorale
Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema Trani, il turismo al centro del voto: i candidati a confronto tra sogni, parcheggi e strategie di sistema Biblioteca gremita per il confronto organizzato da Visit Trani tra De Feudis, Galiano, Marinaro e Mercorio. Guarriello, assente, ha fatto pervenire una sua nota stampa
Centrosinistra nel caos, la nota di Irene Cornacchia di "Per Trani" : «Troppe tensioni, ora riflessione interna» Centrosinistra nel caos, la nota di Irene Cornacchia di "Per Trani" : «Troppe tensioni, ora riflessione interna» Dopo l’affondo di Ferrante e lo strappo di Italia Viva, l'Assessore Cornacchia entra a gamba tesa sul progetto Galiano: «Basta veti e litigi, serve una decisa inversione di rotta».
Ferrante al vetriolo: «Veti 5 Stelle assurdi, così perdiamo Trani. Il PD non tutela più la sua storia» Ferrante al vetriolo: «Veti 5 Stelle assurdi, così perdiamo Trani. Il PD non tutela più la sua storia» Il Vice Sindaco attacca gli alleati per le tensioni sulle liste e denuncia il flop alle provinciali: «Trani senza rappresentanza, è mancato il gioco di squadra»
Trani, caos nel fronte civico: Moscatelli si ritira e rompe con Articolo 97. Domani doppia conferenza stampa Trani, caos nel fronte civico: Moscatelli si ritira e rompe con Articolo 97. Domani doppia conferenza stampa Alle 09:30 parla l'avv.Moscatelli, alle 10:30 parlano gli esponenti di Articolo 97
Trani abbraccia Anna Barresi: la paralisi non vince, la sua rinascita tra dolore, fede e memoria
17 aprile 2026 Trani abbraccia Anna Barresi: la paralisi non vince, la sua rinascita tra dolore, fede e memoria
Decaro: “Il mare deve essere di tutti” – più libertà e regole per un’estate sostenibile anche per i Lidi di Trani
17 aprile 2026 Decaro: “Il mare deve essere di tutti” – più libertà e regole per un’estate sostenibile anche per i Lidi di Trani
Villa Comunale chiusa, Ferrante: “Massima prudenza dopo la caduta di un albero”
17 aprile 2026 Villa Comunale chiusa, Ferrante: “Massima prudenza dopo la caduta di un albero”
Lite familiare in viale Russia, momenti di tensione: feriti lievi
17 aprile 2026 Lite familiare in viale Russia, momenti di tensione: feriti lievi
Guarriello in strada con il bus dell'ascolto: domani tappa nel quartiere Stadio
17 aprile 2026 Guarriello in strada con il bus dell'ascolto: domani tappa nel quartiere Stadio
Trani contro la desertificazione commerciale: un piano strategico per salvare le vetrine della città
17 aprile 2026 Trani contro la desertificazione commerciale: un piano strategico per salvare le vetrine della città
Incidente sulla 16bis a Trani Sud: auto contro il guard rail, traffico in tilt
17 aprile 2026 Incidente sulla 16bis a Trani Sud: auto contro il guard rail, traffico in tilt
Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
17 aprile 2026 Fondazione S.E.C.A., a Trani “Resta Diva. Omaggio a Maria Callas” con Enrico Lo Verso
Amministrative Trani 2026: La fiera del pallottoliere e il miracolo dei "pani e dei pesci ". Scusate il disturbo | L'editoriale
17 aprile 2026 Amministrative Trani 2026: La fiera del pallottoliere e il miracolo dei "pani e dei pesci". Scusate il disturbo | L'editoriale
A Trani la mostra su Leonardo Del Vecchio: immagini e valori di un visionario
17 aprile 2026 A Trani la mostra su Leonardo Del Vecchio: immagini e valori di un visionario
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.