Politica
Raimondo Lima, in squadra con Fratelli d'Italia, da il via alla sfida elettorale: esperienza e rigore al servizio di Trani
Sabato 18 aprile la presentazione ufficiale della candidatura sostegno di Angelo Guarriello sindaco
Trani - venerdì 17 aprile 2026 15.38 Sponsorizzato
Coerenza e precisione non sono soltanto parole, ma tratti distintivi che negli anni hanno caratterizzato l'azione politica di Raimondo Lima. Nel suo percorso da consigliere comunale, Lima si è distinto per un approccio rigoroso, attento ai dettagli e costante nel controllo dell'operato amministrativo, esercitando il proprio ruolo con una puntualità rara nel panorama politico locale. Una cifra stilistica fatta di studio degli atti, presenza e capacità di intervento che lo ha reso una figura riconoscibile nel dibattito cittadino.
Da queste basi prende avvio ufficialmente la sua nuova campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 18.30 presso l'Ibis Hotel, in corso Imbriani 135, dove si terrà l'incontro pubblico a sostegno della sua candidatura al Consiglio comunale nelle liste di Fratelli d'Italia e del candidato sindaco del centrodestra, il dottor Angelo Guarriello.
L'evento sarà aperto dai saluti del segretario cittadino Michele Scagliarini, del segretario provinciale Francesco Ventola e della on. Mariangela Matera - deputata- . A testimonianza del sostegno ampio e strutturato alla candidatura di Raimondo Lima all'incontro saranno presenti anche Marta Patruno - consigliere provinciale -, Andrea Ferri e Tonia Spina - consiglieri regionali -, l'on. Giandonato La Salandra - deputato -, l'on. Michele Picaro - europarlamentare -, il sen Filippo Melchiorre e l'on. Marcello Gemmato - sottosegretario di Stato alla Salute.
Nel comunicato diffuso per l'occasione, vengono indicati i valori che accompagnano questo nuovo percorso politico: "coerenza, competenza, costanza, esperienza, militanza, passione, serietà". Un insieme di principi che delineano non solo una candidatura, ma anche un metodo di lavoro che Lima intende portare avanti all'interno del Consiglio comunale. L'incontro rappresenta quindi un momento di confronto e avvio ufficiale della campagna elettorale, offrendo alla cittadinanza l'opportunità di conoscere più da vicino programmi, idee e protagonisti della proposta politica. La partecipazione è aperta a tutti: un'occasione per informarsi, ascoltare e prendere parte attiva alla vita pubblica della città.
Da queste basi prende avvio ufficialmente la sua nuova campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 18.30 presso l'Ibis Hotel, in corso Imbriani 135, dove si terrà l'incontro pubblico a sostegno della sua candidatura al Consiglio comunale nelle liste di Fratelli d'Italia e del candidato sindaco del centrodestra, il dottor Angelo Guarriello.
L'evento sarà aperto dai saluti del segretario cittadino Michele Scagliarini, del segretario provinciale Francesco Ventola e della on. Mariangela Matera - deputata- . A testimonianza del sostegno ampio e strutturato alla candidatura di Raimondo Lima all'incontro saranno presenti anche Marta Patruno - consigliere provinciale -, Andrea Ferri e Tonia Spina - consiglieri regionali -, l'on. Giandonato La Salandra - deputato -, l'on. Michele Picaro - europarlamentare -, il sen Filippo Melchiorre e l'on. Marcello Gemmato - sottosegretario di Stato alla Salute.
Nel comunicato diffuso per l'occasione, vengono indicati i valori che accompagnano questo nuovo percorso politico: "coerenza, competenza, costanza, esperienza, militanza, passione, serietà". Un insieme di principi che delineano non solo una candidatura, ma anche un metodo di lavoro che Lima intende portare avanti all'interno del Consiglio comunale. L'incontro rappresenta quindi un momento di confronto e avvio ufficiale della campagna elettorale, offrendo alla cittadinanza l'opportunità di conoscere più da vicino programmi, idee e protagonisti della proposta politica. La partecipazione è aperta a tutti: un'occasione per informarsi, ascoltare e prendere parte attiva alla vita pubblica della città.
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