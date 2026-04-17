Raimondo Lima, in squadra con Fratelli d'Italia, da il via alla sfida elettorale: esperienza e rigore al servizio di Trani

Coerenza e precisione non sono soltanto parole, ma tratti distintivi che negli anni hanno caratterizzato l'azione politica di. Nel suo percorso da consigliere comunale, Lima si è distinto per un approccio rigoroso, attento ai dettagli e costante nel controllo dell'operato amministrativo, esercitando il proprio ruolo con una puntualità rara nel panorama politico locale. Una cifra stilistica fatta di studio degli atti, presenza e capacità di intervento che lo ha reso una figura riconoscibile nel dibattito cittadino.Da queste basi prende avvio ufficialmente la sua nuova campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L'appuntamento è fissato perdove si terrà l'incontro pubblico a sostegno della sua candidatura al Consiglio comunale nelle liste di Fratelli d'Italia e del candidato sindaco del centrodestra, il dottorL'evento sarà aperto dai saluti del segretario cittadinodel segretario provincialee della on.deputata- . A testimonianza del sostegno ampio e strutturato alla candidatura diall'incontro saranno presenti anche- consigliere provinciale -, A- consiglieri regionali -, l'on.- deputato -, l'on.- europarlamentare -, il sene l'on. Marcello Gemmato - sottosegretario di Stato alla Salute.Nel comunicato diffuso per l'occasione, vengono indicati i valori che accompagnano questo nuovo percorso politico: "coerenza, competenza, costanza, esperienza, militanza, passione, serietà". Un insieme di principi che delineano non solo una candidatura, ma anche un metodo di lavoro che Lima intende portare avanti all'interno del Consiglio comunale. L'incontro rappresenta quindi un momento di confronto e avvio ufficiale della campagna elettorale, offrendo alla cittadinanza l'opportunità di conoscere più da vicino programmi, idee e protagonisti della proposta politica.