Trani, caos nel fronte civico: Moscatelli si ritira e rompe con Articolo 97. Domani doppia conferenza stampa

L'Avv. Alessandro Moscatelli, a seguito del ritiro formale della sua candidatura a Sindaco della città di Trani, convoca gli organi di stampa per domani, martedì 14 aprile alle ore 09:00, presso il proprio studio legale in Via Giuseppe Di Vittorio n. 39. L'incontro sarà l'occasione per illustrare nel dettaglio ai cittadini le ragioni umane e politiche che lo hanno portato a questa drastica decisione.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell' avv. Alessandro MoscatelliIl panorama politico di Trani viene scosso da un improvviso mutamento di scenario. Con una sequenza di comunicazioni ufficiali che si sono rincorse nella mattinata di oggi, l'Avv. Alessandro Moscatelli ha formalizzato il ritiro della propria candidatura a Sindaco della città, interrompendo il percorso avviato con il movimento civico Articolo 97. La giornata di domani, martedì 14 aprile, segnerà il momento del chiarimento pubblico attraverso due appuntamenti distinti che promettono di ricostruire i tasselli di una rottura tanto netta quanto improvvisa.L'avv. Alessandro Moscatelli ha convocato una conferenza stampa per le ore 09:00 presso il proprio studio legale in via Giuseppe Di Vittorio n. 39. L'obiettivo dell'incontro è illustrare direttamente alla cittadinanza le motivazioni personali e politiche che lo hanno indotto a compiere un passo indietro definitivo. Secondo quanto trapelato dalla comunicazione inviata ai vertici di Articolo 97, la scelta sarebbe maturata a causa di una "sopraggiunta incompatibilità" con il direttivo del movimento. Moscatelli ha parlato di un rapporto di fiducia ormai "irreversibilmente incrinato", citando presunte limitazioni alle sue iniziative e divergenze sulla gestione interna della lista. Nel congedarsi, il legale ha tenuto a precisare che non vi sarà alcun passaggio verso altre coalizioni: la sua uscita dalla competizione elettorale è totale, una decisione presa — si legge nella nota — per tutelare la propria dignità professionale e indipendenza. Un passaggio particolarmente formale riguarda la proprietà intellettuale e l'immagine: Moscatelli ha infatti invitato il movimento a rimuovere dai social e dalle sedi fisiche ogni materiale pubblicitario, slogan o bozze programmatiche che portino la sua firma.Stamani dopo il primo comunicato dell'Avv. Moscatelli, attraverso una nota stampa diffusa a stretto giro, il direttivo di Articolo 97 aveva indetto a sua volta un incontro con i giornalisti, fissato per le ore 10:30 presso la sede di via De Robertis n. 66. I rappresentanti della lista civica si sono detti pronti a raccontare "la genesi della decisione e gli sviluppi futuri", lasciando intendere la volontà di fornire la propria versione dei fatti e di chiarire quale sarà il destino del movimento dopo l'addio del suo candidato di punta. Resta infatti da capire se Articolo 97 procederà autonomamente nella corsa elettorale, come auspicato dallo stesso Moscatelli nel suo messaggio di saluto, o se la rinuncia del candidato Sindaco comporterà una revisione complessiva del progetto.L'uscita di scena di un profilo come quello di Alessandro Moscatelli sottrae alla competizione elettorale una voce che aveva fatto del rigore giuridico e della trasparenza i propri cavalli di battaglia. In una mattinata scandita da scambi epistolari e convocazioni urgenti, Trani si prepara a vivere un martedì di fuoco che potrebbe ridisegnare i rapporti di forza nell'area civica a poche settimane dal voto.