International Trani Tango
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Eventi e cultura

International Trani Tango, ricco programma per la XII edizione

Il 18 giugno conferenza di presentazione

Trani - martedì 16 giugno 2026 Comunicato Stampa
Il ricco calendario della XIII edizione dell'International Tani Tango sarà presentato giovedì 18 giugno alle ore 18 nella conferenza stampa che si terrà in via Zanardelli, cuore del centro storico della città, per un'edizione piena di eventi che inizierà dal 15 giugno per terminare il 12 luglio.

Si parte da via Zanardelli, passerella affascinante e curata che dal centro conduce al porto turistico e ospiterà la mostra Dalle radici al mito, un allestimento scenografico che accompagnerà cittadini, turisti e ballerini attraverso la storia di Astor Piazzolla, raccontata da immagini inedite e scatti famosi per narrare la storia del musicista che ha rivoluzionato la storia del tango, le cui radici sono saldamente ancorate tra le strade della città di Trani.

Il viaggio dell'International Trani tango non riguarderà solo la danza, che come sempre sarà il momento più emozionante della manifestazione, quando centinaia di ballerini provenienti da tutto il mondo danzeranno sul grande palco allestito in piazza Duomo. È anche simbolo di cultura, spettacoli, eventi gratuiti ed esperienze indimenticabili che trasformeranno Trani nella capitale internazionale del tango.

Durante la conferenza stampa con Claudia Vernice e Giuseppe Ragno di InMovimento, ideatori della kermesse, saranno presentate tutte le attività della tredicesima edizione. Racconteranno il programma completo dell'edizione 2026 con gli spettacoli gratuiti, i seminari e le milonghe in Piazza Duomo, anticiperanno le iniziative dedicate alle origini tranesi di Astor Piazzolla e il Piazzolla & Friends, e presenteranno i tour e le esperienze sul territorio preparate per l'edizione di quest'anno. Altra grande novità della nuova edizione è la collaborazione con l'illustratore Massimiliano Di Lauro che ha lavorato alla visual identity con figure astratte e colorate, che accompagneranno tutte le locandine.
Il sito ufficiale è in continuo aggiornamento e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: https://internationaltranitango.com/
International Trani tango conferenza stampa Trani loc
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International Trani tango conferenza stampa Trani loc
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