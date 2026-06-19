Eventi e cultura
International Trani Tango 2026: presentato il programma ufficiale della XIII edizione. Il sindaco Marco Galiano: «Un orgoglio per la nostra città»
Presentata ieri la XIII edizione con il cartellone più lungo di sempre
Trani - venerdì 19 giugno 2026 7.43
Parte l'International Trani Tango XIII nei luoghi più belli della città: mostre, musica, danza e appuntamenti gratuiti fino al 12 luglio. Gran finale con le milonghe sotto la Cattedrale e la novità dell'edizione 2026 con l'omaggio ad Astor Piazzolla nei luoghi delle sue radici tranesi.
I colori delle sinuose figure realizzate dall'illustratore Massimiliano Di Lauro danno ufficialmente il via XIII International Trani Tango che per l'occasione inaugura il suo cartellone più lungo, con la presentazione della mostra Dalle radici al mito in via Zanardelli, allestita dal 15 giugno per arrivare al 12 luglio, ultima serata di milonga, attraverso una ricca proposta di eventi gratuiti nei luoghi più belli della città di Trani.
L'edizione 2026 sarà la più lunga nella storia della manifestazione con un allestimento scenografico che accompagnerà cittadini, turisti e ballerini attraverso la storia di Astor Piazzolla, raccontata attraverso immagini inedite e scatti celebri che ripercorrono la vita del musicista che ha rivoluzionato il tango contemporaneo, le cui radici sono saldamente ancorate tra le strade della città di Trani dove vissero i nonni paterni prima emigrare a Mar de Plata, in Argentina. Piazzolla ha vissuto nelle città più sfavillanti e vivaci ma non ha mai dimenticato la sua Trani che lo ha omaggiato con una delle kermesse di tango più importanti in Italia. Anche quest'anno tra i Grandi eventi della Regione Puglia, il festival vanta presenze da ogni parte del mondo, con prenotazioni già arrivate da tantissime città degli Stati Uniti, grazie anche ai recenti voli diretti da Bari, e poi Cina, Brasile e tanta Europa: Regno Unito, Francia, Svizzera, Romania, Serbia e tanti altri.
I ballerini saranno inebriati dalle melodie del tango con milonghe dal mattino a notte inoltrata, fino alle prime luci dell'alba, a partire dal 5 luglio. Avranno la fortuna di ballare nei luoghi più affascinanti di Trani: piazza Gradenigo recentemente ristrutturata, molo Sant'Antuono che domina dall'alto il porto turistico, via Zanardelli, piazza Teatro, Largo Berlinguer e Castello Svevo, oltre naturalmente alle milonghe in piazza Duomo, che ospita la magnifica Cattedrale, e non solo. Domenica 5 luglio appuntamento con lo spettacolo gratuito Piazzolla & Friends, per poi abbandonarsi ad una dolce milonga in piazza Gradenigo. Novità di quest'anno, Trani incontra Buenos Aires, una serata conviviale in programma giovedì 9 luglio, che raccoglierà cento persone a cena in via La Giudea, strada caratteristica che si snoda nel quartiere ebraico in cui hanno vissuto gli avi del maestro Piazzolla, omaggiato dall'orchestra argentina Flirtango durante la cena, un magico momento di condivisione.
Si ballerà anche in altre città pugliesi con il tango fuori porta a Canosa di Puglia e Polignano il 6 e il 7 luglio. Imprescindibili i seminari con i migliori professionisti al mondo guidati anche quest'anno dalla coppia di ballerini per eccellenza formata da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, vere icone nel mondo del tango, Vanesa Villalba e Facundo Piñero, Lucila Cionci e Joe Corbata, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Ilaria Caravaglio e Michele Lobefaro, Silvia Scorpiniti e Vincenzo Balustrucci, Ludovica Antonietti e Cristian Luna.
E non mancherà Flirtango, tra le migliori orchestre al mondo, i cui musicisti accompagneranno dal vivo le esibizioni dei maestri e le milonghe dei ballerini, e i TJ: Hurracane, Gaston Gody, Elektra Sol, Punto y Branca.
"La città che ho il piacere e l'onore di amministrare non è più un capolavoro da scoprire: in tanti hanno già potuto ammirarne la straordinaria bellezza, in particolare visitatori provenienti dall'Italia e da tutta Europa" commenta Marco Galiano, neo sindaco di Trani. "Grazie al linguaggio universale della danza, Trani ha saputo raggiungere un pubblico internazionale. In tredici anni la manifestazione ha accolto visitatori da ogni parte del mondo e sono certo che, anche per questa nuova edizione, in tanti si lasceranno incantare dall'esperienza di danzare ai piedi di una delle chiese più belle d'Italia, a pochi passi dal mare. Come amministrazione siamo fieri di poter sostenere uno degli spettacoli più affascinanti e suggestivi in Puglia".
"International Trani tango non è solo musica e danza, ma anche simbolo di cultura, spettacoli, eventi gratuiti ed esperienze indimenticabili che trasformeranno Trani nella capitale internazionale del tango" dichiara Claudia Vernice di InMovimento, ideatrice del festival. "Con questa manifestazione cresciuta in modo costante e solido abbiamo portato a Trani centinaia di persone da ogni parte del mondo partite per amore del tango, e tornate a casa innamorate di Trani. Un amore che si conferma ogni anno e fa crescere la nostra città". Anche Giuseppe Ragno, co-fondatore di InMovimento, sottolinea la crescita della kermesse: "insieme alle presenze sono aumentate anche le attività proposte a chi vorrà partecipare al festival, tantissime le iniziative gratuite che toccheranno varie zone della città e della Puglia, segno della consapevolezza che Trani ha tutte le carte in regola per essere definita capitale italiana del tango, in nome di Astor Piazzolla e di tutti gli innamorati di questa danza, un richiamo irresistibile che non smette di affascinare chi la pratica e chi la ammira da lontano". Il sito ufficiale è in continuo aggiornamento e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: https://internationaltranitango.com/
I colori delle sinuose figure realizzate dall'illustratore Massimiliano Di Lauro danno ufficialmente il via XIII International Trani Tango che per l'occasione inaugura il suo cartellone più lungo, con la presentazione della mostra Dalle radici al mito in via Zanardelli, allestita dal 15 giugno per arrivare al 12 luglio, ultima serata di milonga, attraverso una ricca proposta di eventi gratuiti nei luoghi più belli della città di Trani.
L'edizione 2026 sarà la più lunga nella storia della manifestazione con un allestimento scenografico che accompagnerà cittadini, turisti e ballerini attraverso la storia di Astor Piazzolla, raccontata attraverso immagini inedite e scatti celebri che ripercorrono la vita del musicista che ha rivoluzionato il tango contemporaneo, le cui radici sono saldamente ancorate tra le strade della città di Trani dove vissero i nonni paterni prima emigrare a Mar de Plata, in Argentina. Piazzolla ha vissuto nelle città più sfavillanti e vivaci ma non ha mai dimenticato la sua Trani che lo ha omaggiato con una delle kermesse di tango più importanti in Italia. Anche quest'anno tra i Grandi eventi della Regione Puglia, il festival vanta presenze da ogni parte del mondo, con prenotazioni già arrivate da tantissime città degli Stati Uniti, grazie anche ai recenti voli diretti da Bari, e poi Cina, Brasile e tanta Europa: Regno Unito, Francia, Svizzera, Romania, Serbia e tanti altri.
I ballerini saranno inebriati dalle melodie del tango con milonghe dal mattino a notte inoltrata, fino alle prime luci dell'alba, a partire dal 5 luglio. Avranno la fortuna di ballare nei luoghi più affascinanti di Trani: piazza Gradenigo recentemente ristrutturata, molo Sant'Antuono che domina dall'alto il porto turistico, via Zanardelli, piazza Teatro, Largo Berlinguer e Castello Svevo, oltre naturalmente alle milonghe in piazza Duomo, che ospita la magnifica Cattedrale, e non solo. Domenica 5 luglio appuntamento con lo spettacolo gratuito Piazzolla & Friends, per poi abbandonarsi ad una dolce milonga in piazza Gradenigo. Novità di quest'anno, Trani incontra Buenos Aires, una serata conviviale in programma giovedì 9 luglio, che raccoglierà cento persone a cena in via La Giudea, strada caratteristica che si snoda nel quartiere ebraico in cui hanno vissuto gli avi del maestro Piazzolla, omaggiato dall'orchestra argentina Flirtango durante la cena, un magico momento di condivisione.
Si ballerà anche in altre città pugliesi con il tango fuori porta a Canosa di Puglia e Polignano il 6 e il 7 luglio. Imprescindibili i seminari con i migliori professionisti al mondo guidati anche quest'anno dalla coppia di ballerini per eccellenza formata da Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, vere icone nel mondo del tango, Vanesa Villalba e Facundo Piñero, Lucila Cionci e Joe Corbata, Giorgia Rossello e Vito Raffanelli, Valentina Guglielmi e Miky Padovano, Ilaria Caravaglio e Michele Lobefaro, Silvia Scorpiniti e Vincenzo Balustrucci, Ludovica Antonietti e Cristian Luna.
E non mancherà Flirtango, tra le migliori orchestre al mondo, i cui musicisti accompagneranno dal vivo le esibizioni dei maestri e le milonghe dei ballerini, e i TJ: Hurracane, Gaston Gody, Elektra Sol, Punto y Branca.
"La città che ho il piacere e l'onore di amministrare non è più un capolavoro da scoprire: in tanti hanno già potuto ammirarne la straordinaria bellezza, in particolare visitatori provenienti dall'Italia e da tutta Europa" commenta Marco Galiano, neo sindaco di Trani. "Grazie al linguaggio universale della danza, Trani ha saputo raggiungere un pubblico internazionale. In tredici anni la manifestazione ha accolto visitatori da ogni parte del mondo e sono certo che, anche per questa nuova edizione, in tanti si lasceranno incantare dall'esperienza di danzare ai piedi di una delle chiese più belle d'Italia, a pochi passi dal mare. Come amministrazione siamo fieri di poter sostenere uno degli spettacoli più affascinanti e suggestivi in Puglia".
"International Trani tango non è solo musica e danza, ma anche simbolo di cultura, spettacoli, eventi gratuiti ed esperienze indimenticabili che trasformeranno Trani nella capitale internazionale del tango" dichiara Claudia Vernice di InMovimento, ideatrice del festival. "Con questa manifestazione cresciuta in modo costante e solido abbiamo portato a Trani centinaia di persone da ogni parte del mondo partite per amore del tango, e tornate a casa innamorate di Trani. Un amore che si conferma ogni anno e fa crescere la nostra città". Anche Giuseppe Ragno, co-fondatore di InMovimento, sottolinea la crescita della kermesse: "insieme alle presenze sono aumentate anche le attività proposte a chi vorrà partecipare al festival, tantissime le iniziative gratuite che toccheranno varie zone della città e della Puglia, segno della consapevolezza che Trani ha tutte le carte in regola per essere definita capitale italiana del tango, in nome di Astor Piazzolla e di tutti gli innamorati di questa danza, un richiamo irresistibile che non smette di affascinare chi la pratica e chi la ammira da lontano". Il sito ufficiale è in continuo aggiornamento e per tutte le informazioni è possibile consultare il sito: https://internationaltranitango.com/