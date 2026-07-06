Trani abbraccia il tango: piazza Gradenigo gremita per il grande omaggio ad Astor Piazzolla

La XIII edizione di International Trani Tango entra nel vivo con la serata evento Piazzolla & Friends che domenica 5 luglio ha trasformato Piazza Gradenigo in un grande palcoscenico dedicato all'arte, alla musica e alla cultura del tango. Un appuntamento che ha coinvolto un numeroso pubblico, offrendo un intenso omaggio ad Astor Piazzolla, il compositore che ha rivoluzionato il tango nel mondo e che proprio a Trani affonda le proprie radici.Danza, musica dal vivo, teatro e poesia hanno accompagnato gli spettatori in un viaggio emozionante condotto da Francesco Donato e Agata Paradiso, alla scoperta dell'eredità artistica del maestro argentino introducendo tanti artisti e ospiti sul palco, dove si sono alternati alcuni tra i più apprezzati interpreti del panorama tanguero italiano: Flavio Troia e Samantha Cornacchia, insieme ad Angela Padalino e Giacomo Boezio che hanno conquistato il pubblico con esibizioni di grande eleganza e intensità, raccontando attraverso il movimento tutta la ricchezza espressiva del tango contemporaneo.A guidare il pubblico nella scoperta della figura del compositore argentino e del suo profondo legame con Trani è stato il docente di storia e filosofia Mario Cassanelli che, anche citando il lavoro di Jorge Luis Borges, figura su cui ha improntato la sua tesi di laurea, ha raccontato quanto il tango sia stato per tanto tempo il linguaggio degli esiliati, chi lo ballava si nascondeva, era considerato indecente e quindi si ballava in modo clandestino, la malinconia avvolgeva le serate di chi era sempre lontano e cercava di tornare a casa, per poi assumere tante altre sfaccettature, e quanto vario sia stato il viaggio culturale di Astor per arrivare a rivoluzionare la storia della musica e al filo invisibile che lo lega alla città di Trani.Ad arricchire lo spettacolo è stato anche L'Oltre Tango, il progetto ideato da Roberto Nicchiotti, che ha proposto la tangoterapia come strumento di inclusione sociale per le persone con disabilità fisiche e cognitive. A seguire, l'emozionante esibizione dei campioni d'Europa nelle competizioni paralimpiche di tango Elisa Pascali e Federico Morgagni. Grande apprezzamento anche per la partecipazione di Mariposas Tango Puglia, collettivo femminile che ha portato sul palco l'energia colorata di una comunità impegnata da anni nella diffusione della cultura tanguera di sole donne.Particolarmente suggestive le esecuzioni dal vivo di Marcella Mammone e Piergiacomo Buso, che hanno concluso lo spettacolo con l'intensa interpretazione di Libertango, il brano di Piazzolla più amato. Al termine dello spettacolo, Piazza Gradenigo ha continuato a vivere con la milonga inaugurale, animata dalla selezione musicale di Daiana Guspero, direttrice artistica del festival per il decimo anno insieme a Miguel Angel Zotto, in una insolita veste da Tj, apprezzatissima dai ballerini in pista, dando ufficialmente il via alle danze e all'atmosfera internazionale che caratterizza ogni edizione dell'International Trani Tango."Trani conosce bene la storia di Piazzolla, e noi cerchiamo rafforzare sempre di più questo rapporto tra Trani e Astor perché è una leggenda, e va celebrata come tale" dichiara Giuseppe Ragno di InMovimento, ideatore del festival con Claudia Vernice, e aggiunge: "il nostro obiettivo è quello di investire sempre di più nella kermesse per dare la possibilità a tutti di divenire nella splendida Trani e respirare l'autenticità della manifestazione, nella città di Astor Piazzolla e capitale del tango".Con il successo di Piazzolla & Friends, il festival entra ora nel suo momento più intenso. Nei prossimi giorni Trani accoglierà centinaia di ballerini provenienti da tutta Italia e dall'estero (oltre 50 persone dagli Stati Uniti), per prendere parte ai seminari con maestri di fama internazionale, occasione di formazione e confronto per danzatori di ogni livello.Ogni sera inoltre, il cuore della città tornerà a pulsare con le attesissime milonghe ai piedi della Cattedrale di Trani, uno degli scenari più affascinanti del Mediterraneo, dove il tango incontra la bellezza senza tempo di una delle città più belle, in cui è possibile danzare sotto le stelle e a due passi dal mare, confermando ancora una volta l'International Trani Tango come uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e rappresentativi dell'estate pugliese.Prossimo appuntamento con il tango fuori porta, oggi a Canosa di Puglia e domani a Polignano, per poi tornare a trani con i seminari e le magiche milonghe ai piedi della Cattedrale.