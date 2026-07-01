incidente in via Corato
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Cronaca

Incidente a Trani in via Corato all'altezza del benzinaio

Si registrano disagi e traffico bloccato per un incidente occorso stamattina

Trani - mercoledì 1 luglio 2026 9.33
nella mattina odierna si è verificato un incidente a Trani nella trafficatissima via Corato, altezza benzinaio.
Le dinamiche sono ancora da chiarire, tuttavia si registrano già i primi disagi con incolonnamenti di auto e traffico bloccato.
Secondo le prime informazioni due auto all'incrocio di via Annibale Maria di Francia, di fronte al benzinaio, probabilmente per una mancata precedenza, hanno avuto un incidente. Non ci sono feriti e le Forze dell'Ordine stanno eseguendo gli opportuni accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.
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