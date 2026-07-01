Incidente a Trani in via Corato all'altezza del benzinaio

nella mattina odierna si è verificato un incidente a Trani nella trafficatissima via Corato, altezza benzinaio.Le dinamiche sono ancora da chiarire, tuttavia si registrano già i primi disagi con incolonnamenti di auto e traffico bloccato.Secondo le prime informazioni due auto all'incrocio di via Annibale Maria di Francia, di fronte al benzinaio, probabilmente per una mancata precedenza, hanno avuto un incidente. Non ci sono feriti e le Forze dell'Ordine stanno eseguendo gli opportuni accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.