16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie

Si raccomanda prudenza alla guida e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso.

Pesanti rallentamenti si registrano lungo la strada statale 16 bis in direzione Bari a causa di un incidente che ha visto coinvolti diversi mezzi. Lunghe code si sono formate nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, poco dopo lo svincolo di Bisceglie Nord, con gli incolonnamenti che, secondo diverse segnalazioni, iniziano già all'altezza di Trani Sud. La viabilità procede a rilento con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati per gli automobilisti diretti verso Bari.