Incidente
Incidente
Cronaca

16 Bis paralizzata verso Bari: lunghe code tra Trani e Bisceglie

Incolonnamenti di diversi chilometri in direzione sud

Trani - sabato 6 giugno 2026 19.00
Pesanti rallentamenti si registrano lungo la strada statale 16 bis in direzione Bari a causa di un incidente che ha visto coinvolti diversi mezzi. Lunghe code si sono formate nel tratto compreso tra Trani e Bisceglie, poco dopo lo svincolo di Bisceglie Nord, con gli incolonnamenti che, secondo diverse segnalazioni, iniziano già all'altezza di Trani Sud. La viabilità procede a rilento con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati per gli automobilisti diretti verso Bari.
Si raccomanda prudenza alla guida e di prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso.
  • Incidente
Altri contenuti a tema
Incidente sul Lungomare, ferito un giovane: immediati i soccorsi, non sarebbe in pericolo Incidente sul Lungomare, ferito un giovane: immediati i soccorsi, non sarebbe in pericolo Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto
Antonio lotta ancora dopo il drammatico incidente: trasferito al Miulli per un delicato intervento Antonio lotta ancora dopo il drammatico incidente: trasferito al Miulli per un delicato intervento Il 22enne resta in prognosi riservata dopo lo schianto del 12 maggio tra corso Imbriani e via Sabotino
Pedone investito in corso De Gasperi, soccorso dal 118 Pedone investito in corso De Gasperi, soccorso dal 118 Disagi alla circolazione
Finalmente: Antonio si è svegliato, dopo giorni di angoscia Trani ritrova la speranza Finalmente: Antonio si è svegliato, dopo giorni di angoscia Trani ritrova la speranza Il 22enne coinvolto nel drammatico incidente di Piazza XX Settembre ha riaperto gli occhi nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Andria. Ha riconosciuto familiari e amici: la città torna a sperare.
Trani in apprensione per Antonio S. : il giovane resta ricoverato in rianimazione ad Andria Trani in apprensione per Antonio S. : il giovane resta ricoverato in rianimazione ad Andria La famiglia conferma che le condizioni cliniche sono serie ma stazionarie. Nelle prossime ore una nuova TAC per monitorare l’ematoma cerebrale. Appello ai testimoni dell’incidente
Schianto in via Sabotino, motociclista 22enne di Trani in rianimazione Schianto in via Sabotino, motociclista 22enne di Trani in rianimazione Il giovane si sarebbe scontrato frontalmente con un’auto che procedeva contromano
Incidente al cavalcavia di corso Imbriani, due i mezzi coinvolti Incidente al cavalcavia di corso Imbriani, due i mezzi coinvolti Nessun ferito, sul posto la Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità
Pirata della strada travolge uno scooter e fugge: paura sul lungomare di Trani Pirata della strada travolge uno scooter e fugge: paura sul lungomare di Trani Decisivo il coraggio di un giovane testimone che insegue l’auto e fotografa la targa: il centauro sta bene
Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
6 giugno 2026 Maxi yacht di lusso fa il suo ingresso nel porto di Trani
Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
6 giugno 2026 Rapina d’auto a Sant’Angelo, fermati due dei tre presunti responsabili: sono minori
Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
6 giugno 2026 Editoriale - Scusate il disturbo | Trani al bivio del ballottaggio: il 07/08 giugno la scelta del Sindaco tra Galiano e Guarriello con... l'incognita affluenza
Gli alunni del "De Amicis " di Trani protagonisti della pulizia della spiaggia con Legambiente
6 giugno 2026 Gli alunni del "De Amicis" di Trani protagonisti della pulizia della spiaggia con Legambiente
Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
6 giugno 2026 Festa dell’Arma, il cuore dei Carabinieri nelle parole del Colonnello Massimiliano Galasso
Barisano da Trani diventa fumetto: il coloring book di Francesco Porcelli porta il Medioevo tra le mani dei bambini
6 giugno 2026 Barisano da Trani diventa fumetto: il coloring book di Francesco Porcelli porta il Medioevo tra le mani dei bambini
Xiao Yan compie 29 anni: quasi tre decenni di inclusione, cultura e cittadinanza attiva
6 giugno 2026 Xiao Yan compie 29 anni: quasi tre decenni di inclusione, cultura e cittadinanza attiva
La cucina pugliese promossa dalla scienza: quando la tradizione diventa salute
6 giugno 2026 La cucina pugliese promossa dalla scienza: quando la tradizione diventa salute
Corpus Domini, Trani rinnova la sua fede e il titolo di Città Eucaristica: piazza Libertà si veste di petali e preghiera
6 giugno 2026 Corpus Domini, Trani rinnova la sua fede e il titolo di Città Eucaristica: piazza Libertà si veste di petali e preghiera
Arte, creatività e tradizione: al via la Mostra Collettiva delle Tecniche Artistiche
6 giugno 2026 Arte, creatività e tradizione: al via la Mostra Collettiva delle Tecniche Artistiche
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.