Tragico incidente sulla SP 238 Trani-Corato: muore una 24enne, si riaccende l’allarme sicurezza

Ancora una tragedia sulla strada provinciale 238 Trani-Corato, un'arteria da tempo considerata critica per la sicurezza della circolazione e già segnata in passato da altri gravi incidenti. Nel tardo pomeriggio una giovane donna di 24 anni ha perso la vita in un violento impatto avvenuto nei pressi del bivio per l'ingresso alla città. Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio delle forze dell'ordine, lo scontro ha coinvolto due veicoli: una Fiat 500 su cui viaggiava la vittima e un'altra autovettura condotta da un uomo di Corato.L'urto tra le due auto è stato particolarmente violento. A seguito dell'impatto, la piccola utilitaria ha perso il controllo, uscendo dalla sede stradale dopo aver oltrepassato un muretto di delimitazione in cemento, finendo la sua corsa fuori carreggiata. I soccorsi del 118 sono arrivati rapidamente sul posto, insieme agli agenti della polizia locale di Corato, che hanno provveduto alla chiusura temporanea del tratto per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell'area. Per la giovane conducente, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'altro veicolo è rimasto ferito in modo non grave ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.L'incidente riaccende l'attenzione sulla SP 238, un'arteria fondamentale di collegamento tra Trani e Corato ma spesso segnalata come pericolosa da residenti e automobilisti per la velocità dei veicoli, la conformazione del tracciato e la presenza di intersezioni critiche. Non è la prima volta che su questo tratto si verificano incidenti gravi o mortali, soprattutto in prossimità dei bivi e degli innesti urbani, punti in cui la combinazione tra traffico locale e transito veloce aumenta sensibilmente il rischio di collisioni.Negli anni, più volte è stato sollevato il tema della necessità di interventi strutturali e di messa in sicurezza, tra cui segnaletica più visibile, illuminazione potenziata e sistemi di rallentamento della velocità. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, che dovranno ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo, resta il dolore per una giovane vita spezzata e il ritorno di una domanda che si ripresenta dopo ogni tragedia: quanto è sicura davvero la SP 238 Trani-Corato?