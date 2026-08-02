Sanità
Spesa farmaceutica, in Puglia arriva il "warning" che taglia il costo dei medicinali
Con ticket fino a 30 euro in più a confezione, la Regione introduce un software per spingere l'uso degli equivalenti e tutelare le famiglie più fragili
Trani - domenica 2 agosto 2026
A partire dal prossimo 3 agosto, la Regione Puglia introduce un'importante novità sul fronte della spesa sanitaria. Entrerà infatti in funzione un nuovo sistema di allerta digitale pensato per affiancare medici di medicina generale e farmacisti nella scelta di medicinali equivalenti, garantendo la stessa efficacia terapeutica a un costo decisamente inferiore per le tasche dei cittadini.
L'aggiornamento verrà integrato direttamente nel SIST, la piattaforma informatica regionale impiegata dai camici bianchi per compilare le prescrizioni. Ogni volta che un medico prescriverà un farmaco per il quale è prevista una compartecipazione alla spesa, il sistema farà scattare un avviso automatico. L'alert segnalerà la presenza di alternative a minor costo che condividono con il medicinale scelto lo stesso principio attivo, la medesima posologia, la forma farmaceutica e la modalità di somministrazione.
La misura punta il faro sui medicinali a brevetto scaduto inseriti nella lista di trasparenza dell'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco). Si tratta di prodotti del tutto sovrapponibili per sicurezza e qualità, ma caratterizzati da divari di prezzo che finiscono per gravare pesantemente sui bilanci familiari. Secondo le stime della Regione, per alcune specifiche terapie il ticket a carico dell'assistito può sfiorare i 26 euro a confezione, mentre nel caso di alcuni antinfiammatori il divario tra il prodotto di marca e l'equivalente può raggiungere persino i 30 euro.
L'obiettivo dell'iniziativa è invertire un trend che vede la Puglia sopra la media nazionale per spesa farmaceutica privata: secondo i dati più recenti relativi al 2025, la quota a carico dei cittadini pugliesi ammonta infatti all'11,2%, contro un dato medio italiano che si attesta al 10,4%. Il nuovo warning rappresenterà dunque un invito a privilegiare, ove possibile e prive di contraria indicazione clinica, la soluzione più economica, offrendo una boccata d'ossigeno in particolare ai pazienti fragili e con patologie croniche.
L'aggiornamento verrà integrato direttamente nel SIST, la piattaforma informatica regionale impiegata dai camici bianchi per compilare le prescrizioni. Ogni volta che un medico prescriverà un farmaco per il quale è prevista una compartecipazione alla spesa, il sistema farà scattare un avviso automatico. L'alert segnalerà la presenza di alternative a minor costo che condividono con il medicinale scelto lo stesso principio attivo, la medesima posologia, la forma farmaceutica e la modalità di somministrazione.
La misura punta il faro sui medicinali a brevetto scaduto inseriti nella lista di trasparenza dell'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco). Si tratta di prodotti del tutto sovrapponibili per sicurezza e qualità, ma caratterizzati da divari di prezzo che finiscono per gravare pesantemente sui bilanci familiari. Secondo le stime della Regione, per alcune specifiche terapie il ticket a carico dell'assistito può sfiorare i 26 euro a confezione, mentre nel caso di alcuni antinfiammatori il divario tra il prodotto di marca e l'equivalente può raggiungere persino i 30 euro.
L'obiettivo dell'iniziativa è invertire un trend che vede la Puglia sopra la media nazionale per spesa farmaceutica privata: secondo i dati più recenti relativi al 2025, la quota a carico dei cittadini pugliesi ammonta infatti all'11,2%, contro un dato medio italiano che si attesta al 10,4%. Il nuovo warning rappresenterà dunque un invito a privilegiare, ove possibile e prive di contraria indicazione clinica, la soluzione più economica, offrendo una boccata d'ossigeno in particolare ai pazienti fragili e con patologie croniche.