Baia del Gruccione, la segnalazione: «Falesia a rischio crollo, serve più vigilanza»
Richiesta una cartellonistica più chiara per tutelare sicurezza e ambiente
sabato 1 agosto 2026 9.40iReport
Una lettrice torna a segnalare una situazione ritenuta pericolosa alla Baia del Gruccione, nei pressi della terrazza panoramica Sen. Mongelli.
Dopo aver denunciato nei giorni scorsi la presenza di una scala abusiva con ferri arrugginiti e di una passerella danneggiata utilizzata per raggiungere l'area sottostante la falesia, questa volta la cittadina riferisce di aver notato una coppia di bagnanti che aveva sistemato gazebo, materassino e attrezzatura da spiaggia proprio ai piedi della parete rocciosa, in prossimità del faraglione.
Secondo la lettrice, nonostante i precedenti episodi di smottamento registrati nella zona e i richiami rivolti alla coppia per motivi di sicurezza, le persone avrebbero deciso di rimanere sul posto, sostenendo che non fossero presenti divieti.
"Nessuno vuole fare polemica – scrive la cittadina – ma stazionare sotto una falesia interessata in passato da cedimenti rappresenta un rischio. Serve maggiore buon senso da parte dei frequentatori e una presenza più costante delle istituzioni, anche attraverso un'adeguata cartellonistica e controlli".
La lettrice richiama inoltre l'attenzione sulle numerose segnalazioni e iniziative già presentate negli ultimi anni per la tutela della Baia del Gruccione, auspicando maggiori interventi per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'area naturalistica
Dopo aver denunciato nei giorni scorsi la presenza di una scala abusiva con ferri arrugginiti e di una passerella danneggiata utilizzata per raggiungere l'area sottostante la falesia, questa volta la cittadina riferisce di aver notato una coppia di bagnanti che aveva sistemato gazebo, materassino e attrezzatura da spiaggia proprio ai piedi della parete rocciosa, in prossimità del faraglione.
Secondo la lettrice, nonostante i precedenti episodi di smottamento registrati nella zona e i richiami rivolti alla coppia per motivi di sicurezza, le persone avrebbero deciso di rimanere sul posto, sostenendo che non fossero presenti divieti.
"Nessuno vuole fare polemica – scrive la cittadina – ma stazionare sotto una falesia interessata in passato da cedimenti rappresenta un rischio. Serve maggiore buon senso da parte dei frequentatori e una presenza più costante delle istituzioni, anche attraverso un'adeguata cartellonistica e controlli".
La lettrice richiama inoltre l'attenzione sulle numerose segnalazioni e iniziative già presentate negli ultimi anni per la tutela della Baia del Gruccione, auspicando maggiori interventi per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'area naturalistica