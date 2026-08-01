Baia del Gruccione, la segnalazione: «Falesia a rischio crollo, serve più vigilanza»

Una lettrice torna a segnalare una situazione ritenuta pericolosa alla Baia del Gruccione, nei pressi della terrazza panoramica Sen. Mongelli.Dopo aver denunciato nei giorni scorsi la presenza di una scala abusiva con ferri arrugginiti e di una passerella danneggiata utilizzata per raggiungere l'area sottostante la falesia, questa volta la cittadina riferisce di aver notato una coppia di bagnanti che aveva sistemato gazebo, materassino e attrezzatura da spiaggia proprio ai piedi della parete rocciosa, in prossimità del faraglione.Secondo la lettrice, nonostante i precedenti episodi di smottamento registrati nella zona e i richiami rivolti alla coppia per motivi di sicurezza, le persone avrebbero deciso di rimanere sul posto, sostenendo che non fossero presenti divieti."Nessuno vuole fare polemica – scrive la cittadina – ma stazionare sotto una falesia interessata in passato da cedimenti rappresenta un rischio. Serve maggiore buon senso da parte dei frequentatori e una presenza più costante delle istituzioni, anche attraverso un'adeguata cartellonistica e controlli".La lettrice richiama inoltre l'attenzione sulle numerose segnalazioni e iniziative già presentate negli ultimi anni per la tutela della Baia del Gruccione, auspicando maggiori interventi per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell'area naturalistica