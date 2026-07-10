Trani Via Eduardo Fusco
Trani Via Eduardo Fusco

Via Edoardo Fusco a Trani, la segnalazione di un cittadino: «Quei dissuasori sono una barriera architettonica»

Chiesto un sopralluogo del Comune di Trani per verificare la conformità dei vecchi dissuasori metallici, ritenuti un ostacolo per persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini.

venerdì 10 luglio 2026
Un cittadino di Trani, che si definisce 'camminatore/osservatore' ha voluto richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale su una situazione che, a suo avviso, si protrae da troppi anni e che rappresenta un ostacolo per le persone con disabilità e con ridotta mobilità. La segnalazione riguarda i vecchi dissuasori metallici presenti in via Edoardo Fusco, ritenuti non conformi ai principi di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche. Di seguito il testo integrale della sua riflessione.

Ogni giorno, da decenni, mi indigno nel vedere una struttura, quella ubicata in via Edoardo Fusco a Trani, che, sebbene sia stata installata con l'obiettivo di "proteggere" il camminamento dal transito dei mezzi, presenta, per le modalità con cui è stata realizzata, caratteristiche che possono rappresentare una grave barriera architettonica. In base alle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, e in particolare al D.M. 236/1989, una struttura di questo tipo dovrebbe garantire la piena accessibilità degli spazi urbani. Tuttavia, la particolare disposizione "a serpentina" con cui è stata installata impedisce il transito agevole di carrozzine, passeggini e persone con ridotta mobilità. Per tali ragioni, ritengo che tale struttura non risponda pienamente alle prescrizioni previste in materia di accessibilità. Gli altri tipi di "dissuasori" installati recentemente in città hanno una funzione diversa: delimitano uno spazio e, attraverso la presenza del simbolo internazionale di accessibilità (la sedia a rotelle) dipinto a terra e riportato sulla segnaletica, indicano chiaramente che quel varco è dedicato o prioritario per le persone con disabilità. Per questo motivo vorrei sottolineare che i "dissuasori arrugginiti" presenti in via Edoardo Fusco, collocati a suo tempo in occasione di lavori sul manto stradale e rimasti lì per moltissimi anni senza essere rimossi, costituiscono una barriera che limita la libera circolazione e appare in contrasto con le finalità del D.M. 236/1989 e del D.P.R. 503/1996. Ritengo pertanto opportuno un sopralluogo da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Trani, al fine di verificare la conformità della struttura e valutare la sostituzione e/o la rimozione di tale dispositivo, qualora venga accertata la sua non conformità. Concludo evidenziando che il mio personale pensiero potrebbe essere considerato da qualcuno un semplice "scribacchiare leguleio (cavilloso)", ma il mio intento è ben diverso: cercare di dare un senso concreto alle tante normative che regolano la nostra vita quotidiana e che, troppo spesso, vengono ignorate o fraintese. Raffaele Paradiso (Camminatore / Osservatore)

  • Buche stradali
Altri contenuti a tema
Via Ragazzi del ’99, strada colabrodo: enorme buca sull'asfalto Via Ragazzi del ’99, strada colabrodo: enorme buca sull'asfalto Rischio altissimo, intervento immediato non più rinviabile
Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo Segnalazione urgente dei cittadini: viabilità a rischio la strada è già compromessa da traffico pesante e dalla pista ciclabile inutilizzabile
1 Il vicesindaco Ferrante riceve Leonardo Mazzilli, grazie a lui colmate numerose buche stradali Enti locali Il vicesindaco Ferrante riceve Leonardo Mazzilli, grazie a lui colmate numerose buche stradali "La sua iniziativa dimostra quanto la collaborazione tra cittadini e istituzioni possa fare la differenza per il bene comune"
1 Buche: Il bello, (retorico), del non far nulla Buche: Il bello, (retorico), del non far nulla Nuove segnalazioni dei cittadini sulla situazione di Via Giuseppe De Nittis
Anno nuovo, buche vecchie... Vita di città Anno nuovo, buche vecchie... Pericolose per pedoni ciclisti e automobili
Colmatura buche su via Malcangi e lungomare: meno male che c’è il triathlon Attualità Colmatura buche su via Malcangi e lungomare: meno male che c’è il triathlon Affidati lavori per 4 mila euro per mettere in sicurezza il percorso
Pozzetti e caditoie prive di copertura: ancora pericolo in via Sant'Annibale Maria di Francia Cronaca Pozzetti e caditoie prive di copertura: ancora pericolo in via Sant'Annibale Maria di Francia La denuncia dei cittadini, con segnalazioni e istanze inviate al Comune
Si apre profonda voragine in via Alianelli, strada chiusa al traffico Vita di città Si apre profonda voragine in via Alianelli, strada chiusa al traffico Necessario l’intervento della Polizia locale per la messa in sicurezza
Il mare di Trani promosso da Goletta Verde: acque di Colonna entro i limiti di legge
10 luglio 2026 Il mare di Trani promosso da Goletta Verde: acque di Colonna entro i limiti di legge
Festa del Carmine: sabato la Sagra del Mare, il 16 luglio la solenne processione
10 luglio 2026 Festa del Carmine: sabato la Sagra del Mare, il 16 luglio la solenne processione
Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano
10 luglio 2026 Giovedì 16 luglio convocato il primo consiglio comunale dell'Amministrazione Galiano
International Trani Tango entra nel vivo tra lezioni, seminari e sinuose milonghe, ma non non solo ballo: oggi laboratorio di orecchiette pugliesi
10 luglio 2026 International Trani Tango entra nel vivo tra lezioni, seminari e sinuose milonghe, ma non non solo ballo: oggi laboratorio di orecchiette pugliesi
Autismo e ADHD | Tonia Spina (FDI): «Nella BAT troppe segnalazioni di ritardi diagnostici che costringono le famiglie a rivolgersi al privato».
9 luglio 2026 Autismo e ADHD | Tonia Spina (FDI): «Nella BAT troppe segnalazioni di ritardi diagnostici che costringono le famiglie a rivolgersi al privato».
Giuseppe De Simone: "Nuova Giunta a Trani, inutile prendersela con Galiano. Il centrodestra faccia autocritica "
9 luglio 2026 Giuseppe De Simone: "Nuova Giunta a Trani, inutile prendersela con Galiano. Il centrodestra faccia autocritica"
Falsi carabinieri al telefono per entrare in casa: scatta l'allarme truffe nella Bat
9 luglio 2026 Falsi carabinieri al telefono per entrare in casa: scatta l'allarme truffe nella Bat
118 in mare, tornano le idromoto sulle coste della Bat: servizio attivo fino al 30 settembre anche a Trani
9 luglio 2026 118 in mare, tornano le idromoto sulle coste della Bat: servizio attivo fino al 30 settembre anche a Trani
Addio a Vittorio Salvagno, il cuore del laboratorio del Liceo Classico "De Sanctis " di Trani
9 luglio 2026 Addio a Vittorio Salvagno, il cuore del laboratorio del Liceo Classico "De Sanctis" di Trani
Ambiente | La Pinetina dei Cappuccini rasa al suolo: la lista Guarriello inchioda il nuovo assessore al verde
9 luglio 2026 Ambiente | La Pinetina dei Cappuccini rasa al suolo: la lista Guarriello inchioda il nuovo assessore al verde
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.