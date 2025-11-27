Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo
Segnalazione urgente dei cittadini: viabilità a rischio la strada è già compromessa da traffico pesante e dalla pista ciclabile inutilizzabile
giovedì 27 novembre 2025iReport
Le segnalazioni sullo stato del manto stradale e dei marciapiedi continuano a pervenire in redazione, evidenziando una criticità diffusa che riguarda la sicurezza e il decoro urbano. L'ultima, allarmante segnalazione riguarda Via Martiri di Via Palermo, dove la situazione della carreggiata è stata definita dai residenti "al limite della sicurezza veicolare, pedonale e ciclabile".
Nel tratto di strada compreso fra il civico 35 e il civico 45, in direzione Sporting Club, ci sono state segnalate due profonde e grosse buche distanti tra loro un centinaio di metri. Queste voragini rappresentano un pericolo immediato, soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia. I cittadini sottolineano che la strada è già sotto pressione a causa di molteplici fattori:
Nel tratto di strada compreso fra il civico 35 e il civico 45, in direzione Sporting Club, ci sono state segnalate due profonde e grosse buche distanti tra loro un centinaio di metri. Queste voragini rappresentano un pericolo immediato, soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia. I cittadini sottolineano che la strada è già sotto pressione a causa di molteplici fattori:
- Traffico pesante: l'intera Via Martiri di Via Palermo è quotidianamente percorsa da mezzi pesanti provenienti dall'autostrada e diretti verso la SS. 16 bis, contribuendo all'usura e agli avvallamenti stradali lungo tutto il percorso.
- Pista Ciclabile inagibile: si aggiunge l'ulteriore rischio legato alla pista ciclabile, oggetto di un recente provvedimento di sequestro da parte della Polizia Locale. A causa delle radici dei pini che hanno sollevato e ammalorato il percorso, la ciclabile non è più utilizzabile, ma mancano i necessari segnali di avvertimento per ciclisti e pedoni.