Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo

Segnalazione urgente dei cittadini: viabilità a rischio la strada è già compromessa da traffico pesante e dalla pista ciclabile inutilizzabile

giovedì 27 novembre 2025
Le segnalazioni sullo stato del manto stradale e dei marciapiedi continuano a pervenire in redazione, evidenziando una criticità diffusa che riguarda la sicurezza e il decoro urbano. L'ultima, allarmante segnalazione riguarda Via Martiri di Via Palermo, dove la situazione della carreggiata è stata definita dai residenti "al limite della sicurezza veicolare, pedonale e ciclabile".

Nel tratto di strada compreso fra il civico 35 e il civico 45, in direzione Sporting Club, ci sono state segnalate due profonde e grosse buche distanti tra loro un centinaio di metri. Queste voragini rappresentano un pericolo immediato, soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia. I cittadini sottolineano che la strada è già sotto pressione a causa di molteplici fattori:
  • Traffico pesante: l'intera Via Martiri di Via Palermo è quotidianamente percorsa da mezzi pesanti provenienti dall'autostrada e diretti verso la SS. 16 bis, contribuendo all'usura e agli avvallamenti stradali lungo tutto il percorso.
  • Pista Ciclabile inagibile: si aggiunge l'ulteriore rischio legato alla pista ciclabile, oggetto di un recente provvedimento di sequestro da parte della Polizia Locale. A causa delle radici dei pini che hanno sollevato e ammalorato il percorso, la ciclabile non è più utilizzabile, ma mancano i necessari segnali di avvertimento per ciclisti e pedoni.
La combinazione di buche, avvallamenti e percorsi pedonali/ciclabili compromessi crea un mix di pericoli che richiede un intervento urgente. A fronte di queste criticità, non possiamo che invitare l'Amministrazione Comunale a intervenire con la massima urgenza, non solo per la sistemazione definitiva della carreggiata di Via Martiri di Via Palermo, ma anche per installare immediatamente la dovuta segnaletica di pericolo e di avvertimento sullo stato della pista ciclabile. Nel frattempo, si invitano tutti gli automobilisti, ciclisti e pedoni che transitano nel tratto indicato a prestare la massima prudenza, specialmente nelle ore notturne, per evitare incidenti o danni ai veicoli.
