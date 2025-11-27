Buche pericolose a Trani: allarme sicurezza in via Martiri di Via Palermo

Traffico pesante: l'intera Via Martiri di Via Palermo è quotidianamente percorsa da mezzi pesanti provenienti dall'autostrada e diretti verso la SS. 16 bis, contribuendo all'usura e agli avvallamenti stradali lungo tutto il percorso.

Pista Ciclabile inagibile: si aggiunge l'ulteriore rischio legato alla pista ciclabile, oggetto di un recente provvedimento di sequestro da parte della Polizia Locale. A causa delle radici dei pini che hanno sollevato e ammalorato il percorso, la ciclabile non è più utilizzabile, ma mancano i necessari segnali di avvertimento per ciclisti e pedoni.

Le segnalazioni sullo stato del manto stradale e dei marciapiedi continuano a pervenire in redazione, evidenziando una criticità diffusa che riguarda la sicurezza e il decoro urbano. L'ultima, allarmante segnalazione riguarda, dove la situazione della carreggiata è stata definita dai residenti "al limite della sicurezza veicolare, pedonale e ciclabile".Nel tratto di strada compreso fra il civico 35 e il civico 45, in direzione Sporting Club, ci sono state segnalatedistanti tra loro un centinaio di metri. Queste voragini rappresentano un pericolo immediato, soprattutto nelle ore serali o in caso di pioggia. I cittadini sottolineano che la strada è già sotto pressione a causa di molteplici fattori:La combinazione di buche, avvallamenti e percorsi pedonali/ciclabili compromessi crea un mix di pericoli che richiede un intervento urgente. A fronte di queste criticità, non possiamo che invitare l'a intervenire con la massima urgenza, non solo per la sistemazione definitiva della carreggiata di Via Martiri di Via Palermo, ma anche per installare immediatamente la dovutasullo stato della pista ciclabile. Nel frattempo, si invitano tutti gliche transitano nel tratto indicato a prestare la, specialmente nelle ore notturne, per evitare incidenti o danni ai veicoli.