Colmatura buche su via Malcangi e lungomare: meno male che c’è il triathlon

Una determina dell'Area Patrimonio e Lavori Pubblici, che ha per oggetto "lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità di via Malcangi e lungomare C. Colombo mediante colmature di buche", affida lavori per 4mila euro alla ditta "Scaringi Ilarione" di Trani con le seguenti motivazioni: "… che nel mese in corso sono in programma due manifestazioni sportive (triathlon e gara podistica) che si svolgeranno all'interno del centro abitato principalmente lungo la via Malcangi e lungomare C. Colombo; che è stata effettuata una verifica dello stato dei luoghi, in primis sul lungomare e via Malcangi accertando la necessità di intervenire con colmature puntuali con bitume steso a mano e rullato in modo tale da ripristinare le condizioni di sicurezza".Dunque verrebbe da dire "meno male che il triathlon c'è" dato che si è deciso di intervenire d'urgenza "nella prima messa in sicurezza, a garanzia del regolare transito veicolare, atteso gli imminente eventi sportivi, nelle more del completamento dell'iter in questione per l'aggiudicazione".