Buche e transenne: "Sembra una pista di atletica per i 3000 mt siepi"

"Non è che l'amministrazione ha in mente di creare sul mare una pista di atletica per i 3000 metri siepi?" si domanda ironico il consigliere comunale della Lega, Giovanni Di Leo. E mostra un vero e proprio reportage di transenne in dotazione alla Polizia Locale posizionate sulle numerose "buche" presenti sulla passeggiata del lungomare Mongelli e non soltanto, dove risultano quasi tutte distrutt le coperture plastificate delle condotte."Mai avrei immaginato – dice Di Leo - che un opera pubblica da poco terminata avesse già delle insidie o trabocchetti tali da dover porre, anche lì, delle transenne di allerta pericolo . Ma non sarà mai che la considerazione del Sindaco per gli impianti sportivi è tale da immaginare che voglia creare, in loc , una pista di atletica leggera per il 3000 mt siepi?"