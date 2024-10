Trani ospita evento sul Benessere Aziendale e Organizzativo

Il prossimo 24 ottobre 2024, Trani sarà il centro di un'importante riflessione sul benessere aziendale presso la sede dell'Ordine dei Commercialisti. L'evento, organizzato da U2N business coaching - in collaborazione con la società di consulenza Asset 21 e l'Agenzia di marketing e comunicazione Artesia - è volto a promuovere una cultura organizzativa che coniughi il Benessere con l'efficienza aziendale.Interverranno esperti in Business Coaching, Gestione del Cambiamento, Marketing strategico e Innovazione. I relatori presenteranno approcci e strumenti, come il check up IBAT, utili a misurare e ottimizzare la performance nelle diverse aree dell'azienda.L'evento, condiviso e patrocinato dall'ordine dei commercialisti di Trani, riconosce 4 crediti formativi ai Dottori Commercialisti e si svolgerà dalle 9 alle 13.L'incontro è gratuito e si rivolge a consulenti, imprenditori e figure aziendali che supportano le organizzazioni, invitandoli ad ampliare la prospettiva sul benessere aziendale.Attraverso un approccio olistico, verranno esplorate pratiche che integrano l'attenzione al benessere con l'approccio strategico. L'obiettivo è aprire uno spazio di confronto che consideri il benessere come leva per la crescita e l'innovazione, generando risultati concreti sia in termini di produttività che di soddisfazione del personale.Aziende e imprenditori possono iscriversi all'evento gratuitamente accedendo al seguente link https://u2n.it/benessere-aziendale-trani-24ottobre/.