Oltre 1.100 Opportunità di Lavoro nella BAT, Bari e Foggia: le proposte

Cresce l'offerta lavorativa nei territori della Sesta provincia, Bari e Foggia, con oltre 1.100 posizioni aperte nei settori pubblico e privato. È quanto emerge dal nuovo report aggiornato al 16 gennaio 2025 dai Centri per l'Impiego (CPI) della BAT, che sottolinea il forte orientamento del territorio al settore terziario.Tra le opportunità nella Pubblica Amministrazione spicca l'avviso pubblico del Comune di Trani per "Operatori addetti ai servizi di portineria, custodia e messaggeria", dedicato a persone con disabilità (ai sensi della L.68/99). Le candidature saranno aperte dal 1° al 12 febbraio 2025, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo dedicato.Inoltre, la Provincia Barletta-Andria-Trani ha indetto quattro bandi di concorso per 8 posizioni, tra cui istruttore tecnico, informatico, amministrativo-contabile e avvocato. Le domande per partecipare possono essere inviate entro il 30 gennaio 2025 alle 23:59, attraverso il portale nazionale INPA per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.Le Offerte del Settore PrivatoIl report dei Centri per l'Impiego BAT propone 374 annunci, che coprono un totale di 1.166 posizioni disponibili nei settori più disparati. Tra questi, spiccano:Servizi turistici, culturali e ristorazione: 19 risorse richieste.Commercio e artigianato: 7 posizioni disponibili.Industria e produzione: 4 posizioni aperte.Servizi finanziari e assicurativi: 13 opportunità.Un'attenzione particolare è riservata al settore ludico-ricreativo, con ben 55 posizioni aperte.Il dettaglio completo delle offerte, con requisiti e modalità di candidatura, è consultabile online sul portale Lavoro per te Puglia e sull'app dedicata.Focus Europa: Offerte EURES per Educatori in IrlandaIl report comprende un inserto speciale dedicato alle offerte della rete EURES, che promuove la mobilità lavorativa in Europa. Tra le posizioni segnalate, la ricerca di educatori professionali per asili e scuole materne in Irlanda con contratto a tempo indeterminato. Si richiedono qualifiche educative riconosciute e un livello di inglese minimo B2. I candidati interessati possono inviare il curriculum in inglese e una lettera motivazionale a eures.puglia@regione.puglia.it.Come CandidarsiPer accedere alle offerte di lavoro proposte dai CPI BAT, è possibile rivolgersi direttamente agli uffici competenti, consultare i report ufficiali online o seguire la pagina Facebook "Centri Impiego provincia BAT" per aggiornamenti in tempo reale. Questa rete di opportunità rappresenta un importante motore per lo sviluppo economico del territorio, sostenuto dai servizi gratuiti e personalizzati messi a disposizione dai Centri per l'Impiego della BAT, Bari e Foggia.