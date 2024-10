Convention dei consulenti del lavoro a Bologna, presenti anche rappresentanti della Bat

Alla convention dei Consulenti del lavoro svoltasi a Bologna il 24-25-26 ottobre il presidente Franco Giusto con il segretario Andrea Timberio e gli altri componenti del consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro della Bat hanno partecipato all evento in cui si è discusso della professione in orbita futura alla presenza del ministro del lavoro marina calderone del presidente nazionale Rosario De Luca e dell' intero consiglio nazionale dell ordine di cui fa parte la dottoressa Angela Losito espressione in consiglio nazionale per la regione Puglia.La sfida dell' intelligenza artificiale è stata una delle argomentazioni di cui si è discusso oltre ai temi della sicurezza sui luoghi di lavoro della patente a crediti e dei regolamenti dell' ordine.I consiglio provinciale bat si dimostra ancora una volta parte attiva dei consulenti del lavoro anche a livello nazionale