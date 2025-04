L’A.D. Scherma Trani: ottime notizie da Piacenza

Sulle pedane piacentine, guidate dal coach, si è svolta la gara a squadre con ottimi risultati, che fanno ben sperare per il futuro, dellaPer la sciabola femminile hanno gareggiatoche hanno difesola serie A2 confermandone la presenza anche per il prossimo anno.Per la sciabola maschile invece in pedana c'eranoche hanno conquistano la finale a 8 e un ottimo 6° posto, risultato utile per la permanenza, anche per loro, in A2."L'A.D. Scherma Trani è un'associazione dilettantistica sportiva, che nasce nel 2002 - si legge dal sito - come progetto condiviso di un gruppo di giovani maestri e di genitori che hanno deciso di intraprendere l'avventura dirigenziale per la costituzione di una società di scherma a Trani.Negli anni sono avvenuti molti cambiamenti e i numeri della società sono cresciuti notevolmente. L'età dei partecipanti ai corsi varia dai 5 ai 50 anni: per i ragazzi fino ai 9 anni l'attività didattica è improntata sull'avviamento alla pratica sportiva, per gli atleti dai 10 ai 20 anni è finalizzata all'agonismo in campo regionale, interregionale e nazionale, per i più grandi, invece è prevista sia attività agonistica che amatoriale.Il primo Titolo Italiano dell'associazione è stato vinto da Margherita Pappolla nel 2008 nella categoria bambine sciabola. Le categorie di atleti variano dalle Prime Lame fino ai Master: in tutti i settori la Società ha presentato atleti che si sono contraddistinti con ottimi piazzamenti, anche in campo nazionale, nelle specialità di Sciabola e di Spada.La Società è affiliata alla Federazione Italiana Scherma dalla nascita con il codice 20126 e la sigla BAGIU (dal 2006 è iscritta nel Registro delle Società del CONI con il n. 14947)"