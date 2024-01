Matilde Borraccino vince a Baronissi

Ottimo inizio di anno per la Schermatrani

Nuovo, gli atleti, domenica 14 gennaio, hanno preso parte alla II Prova Interregionali under 14 a Baronissi.Le regioni partecipanti sono state Puglia, Campania, Molise, Calabria e Basilicata.Risultato ottimo quello di, che vince la gara nella Categoria bambine sciabola.Gara quella della piccola che rasenta la perfezione, vince tutti gli assalti del girone e i primi assalti di diretta con grande sicurezza, rimontando anche il 9 a 6 in finale, poi 10 a 9, e prendendosi ilRaggiunge la, dopo aver vinto tutti gli assalti del girone viene fermato ai quarti dal vincitore della gara. Nella medesima categoria si classificano alper Pietronella categoriaperGrande divertimento per i più piccoli che, con entusiasmo, hanno partecipato alla prova promozionale Prime Lame: Natale Simone, Pasquadibisceglie Miriam, Basso Alessandra, Garofalo Emanuela e Miriana Rocchetti.