Ancora ottimi risultati per gli atleti della Scherma Trani

Ancora ottimi risultati per gli schermitori dell'A. D. Scherma Trani. Nel weekend del 25 e 26 marzo si è tenuta a Portici la II prova interregionale under 14,con la partecipazione di giovani schermitori provenienti da diverse ragioni del Sud, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Molise. Anche questa volta i gli atleti della A. D. scherma Trani si sono contraddistinti con ottime prestazioni. Sfiora la vittoria Finale, "accontendandosi" del secondo posto, Nicola Garofalo nella categoria Giovanissimi, mentre salgono sul terzo gradino del podio Matteo Vista e Michele Dilillo nella categoria Ragazzi-Allievi. Ottimi piazzamenti per il resto della squadra, con Antonio D'Amore 6* tra i Giovannissimi, Sabrina Muciaccia 7* tra le Bamine e Soldano Edoardo 14* tra i Ragazzi-AlliEvi.Nota di merito per Nicola Garofalo e Michele Dilillo che vengono proclamati campioni regionali nelle rispettive categorie. Molto soddisfatto lo Staff tecnico che ha rilevato notevoli miglioramenti tecnici e di approccio alla gara, che fanno ben sperare per i Campionati Italiani che si terranno a Riccione nel mese di maggio.