Scherma Trani: inizio di stagione esaltante

Per gli schermitori tranesi la stagione inizia con la partecipazione alla fase nazionale del Trofeo Coni, svoltosi a Nova Siri in Basilicata dal 21 al 24 settembre. La società tranese era presente con l'atleta Michele Dilillo, già vincitore a giugno della fase regionale del Trofeo, con Alessandro Chieppa in qualità di tecnico di sciabola per la Puglia e con Gabriele Vetturi come arbitro della competizione.

"Queste convocazioni sono motivo di grande orgoglio per la nostra associazione", commenta la maestra Ramona Cataleta, "Siamo operativi da 20 anni sul territorio e in questo tempo abbiamo formato e cresciuto non solo atleti, ma donne e uomini, che poi hanno intrapreso strade parallele all'agonismo, ma che purtroppo non sono rimasti a Trani per proseguirle insieme a noi. Ora invece stiamo formando tecnici, computeristi, arbitri che camminano con noi e fanno apprezzare la Scherma Trani in tutta Italia. È sicuramente anche per tutto questo che la Federazione Italiana Scherma ha deciso di premiare la nostra associazione con lo Scudo D'onore di Bronzo che riceveremo il prossimo 30 settembre a Napoli, in una giornata dedicata alle onoreficenze"

"Tornando alla prestazione di Dilillo, che ha chiuso la gara al 9^posto, ci si aspettava qualcosa di più, ma ovviamente l'emozione di partecipare ad una mini olimpiade gioca brutti scherzi" commenta il tecnico Chieppa "Michele ha iniziato la gara con molta tensione, ma al terzo match del girone è riuscito a sbloccarsi e a vincere 4 incontri di seguito, arrivando 5° in classifica. È stato penalizzato poi nella diretta dalla prestanza fisica del suo avversario. Ma la stagione è solo all'inizio, Michele ha tenacia e volontà, saprà ben rifarsi nelle prossime gare.

La Puglia è giunta terza nella classifica nazionale, possiamo dire che il merito sia anche nostro! Buon inizio di stagione a tutti!"