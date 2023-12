Scherma Trani, Borracino e Dilillo finalisti a San Severo

La stagione 2023 termina con grandi successi per la Scherma Trani: Borraccino e Dilillo finalisti a San Severo. La prima tappa nazionale del Trofeo Kinder si è svolta nei giorni scorsi presso il palasport di San Severo dove gli atleti tranesi hanno conquistato due finali degne di merito.Fra i più piccoli, Matilde Borraccino, alla sua prima esperienza nazionale, conquista uno splendido 7° posto, cedendo il passo alla vincitrice della gara Giorgia Di Prospero della società Musumeci Greco Roma. Il percorso di Matilde è stato netto: dopo aver perso il primo assalto dei gironi eliminatori, si è subito ripresa e non ha più subìto sconfitte. Ha superato nell'eliminazione diretta Martina Lopes di Palermo, per 10-3, e la foggiana Ginevra Lioce per 10-8. "Il merito più grande di Matilde è stato quello di affrontare tutta la gara con serenità, concentrazione e col sorriso sulle labbra", commenta la Maestra Emanuella Maffione, "Matilde è promettente e determinata, deve solo continuare a lavorare in questa direzione per crescere tecnicamente". Nella stessa categoria, buona gara per Carola di Benedetto, 27^ in classifica.Conferme, con ottime prestazioni, arrivano anche dai più grandi, con l'8° posto di Michele Dilillo nella categoria allievi. "Michele riesce spesso a raggiungere la finale ad 8 nelle competizioni nazionali. Sabato è stato molto concentrato e determinato sin dai gironi, ci auguriamo che continuando ad allenarsi con costanza possa raggiungere obiettivi più importanti nel prossimo anno" commenta sempre la Maestra Maffione. "Anche Michele ha avuto un percorso netto, 5 vittorie e 1 sconfitta nei giorni, e poi ha superato senza difficoltà Francesco Salomon di Vittorio Veneto, Paolo Chiono di Torino ed Emanuele Gabola, sempre torinese ma della società Ch4, in un esaltante incontro terminato 15-14 per Michele. Ha concluso poi negli 8 con Zuffa di Bologna".Qualche rammarico nella categoria ragazzi per Nicola Garofalo, 20°, e Antonio D'amore,35°. Tra i giovanissimi, 25° posto per Sabrina Muciaccia e 48° per Pietro Fanelli. Tra i maschietti, alla loro prima esperienza nazionale, Roberto Monterisi 33° e Nicola Valenziano 47°.Il week end ha portato anche altre novità: il maestro Alberto Cataleta ha deciso di riprendere l'agonismo e si è cimentato a Terni nella prova nazionale Master (over 40), dopo ben 20 anni di assenza dalle pedane come atleta. Ha ottenuto un 6° posto che fa ben sperare per il futuro..Gabriele Vetturi è stato convocato come arbitro nella competizione nazionale di San Severo, mentre questa sera la squadra femminile della società sarà presente al primo "Galà dello sport della città di Trani", per conoscere l'esito della votazione cittadina nella classifica "squadre"."Come sempre diciamo ai ragazzi, la scherma è uno sport individuale che ha bisogno della squadra. Da 21 anni lavoriamo in questa direzione e siamo orgogliosi di far crescere i nostri atleti in tutti gli ambiti. Il 2023 ci ha dato molte soddisfazioni e guardiamo al 2024 con la fiducia di sempre" conclude la Maestra Ramona Cataleta.