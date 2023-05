Gli atleti dell' A.D. Scherma Trani stravincono il medagliere della sciabola

Un fine settimana di successi per la società A.D. scherma tranese, nella prova interregionale di qualificazione per i Campionati Nazionali Assoluti Gold e Silver, ospitata sabato scorso dal Circolo Schermistico Dauno di Foggia.Gli atleti della Scherma Trani si impongono su 16 società provenienti da tre diverse regioni (Puglia, Basilicata e Molise), monopolizzando il podio della gara di Sciabola maschile e qualificandosi per i Campionato Gold: vince Giorgio Palumbo, seguito dal compagno di sala Gabriele Vetturi, mentre Marco Rutigliano e Mauro Angelilli conquistano il terzo posto ex aequo. Buona la prestazione anche di Giuseppe Dragonetti e Lorenzo Papagno, che ottengono il pass per il Campionato Silver.Nella Sciabola femminile, sale sul terzo gradino del podio Flavia Volpe, centrando anche la qualificazione ai Campionati Assoluti Gold, mentre Greta Ferri, grazie al sesto posto ottenuto in finale, disputerà i Campionati Assoluti Silver.Grandi emozioni anche per i più piccoli, che per la prima volta hanno affrontato il confronto con altri atleti in una gara promozionale di categoria Esordienti e Prime Lame. Non sono mancate le piccole paure e gli smarrimenti, ma anche tanti soddisfazioni per i piccoli Emanuela Garofalo, Miram Pasquadibisceglie, Miriana Rocchetti, Alessandra Basso, Simone Natale, Nicola Valenziano, Roberto Monterisi, Carola Di Benedetto, Gaia Triolo e Matilde Borraccino.Le gare non sono solo risultati e prestazioni, ma anche esperienza e divertimento!