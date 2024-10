Lavinia Group Volley Trani a caccia della prima vittoria col Maxima Volley

Seconda giornata di campionato di serie C femminile, girone A.domani alle 18.30. La squadra biancoazzurra, allenata da coach Mazzola, riparte dalla sconfitta di Bari contro la Asem per 3-0. Nonostante il risultato si sono visti segnali positivi nel terzo set con un gioco più fluido e una seconda linea più attenta in fase di ricezione. "L'importante è fare passi avanti, per quanto piccoli possano essere – ha commentato il tecnico tranese – con i cambiamenti che abbiamo apportato al roster le difficoltà viste in campo erano prevedibili, ma quando abbiamo iniziato a ingranare la marcia le avversarie ci hanno contenuto con difficoltà". La squadra di Casamassima, avversario di domenica, non è un volto nuovo per la Lavinia Group Volley Trani: nella stagione scorsa le baresi sono state un avversario ostico nella fase di playout "Come sempre la partita è nelle nostre mani, il potenziale per fare bene c'è. Sta a noi commettere meno errori possibili e non farci intimorire".