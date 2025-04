Trofeo Castel del Monte di Judo: grande successo per la A.S.D. New Academy Judo Trani

Domenica 30 marzo 2025, il Palazzetto dello Sport di Andria ha ospitato il Trofeo Castel del Monte di Judo, evento che ha visto la partecipazione di oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia. Tra questi, ben 7 atleti della A.S.D. New Academy Judo Trani, seguiti dal direttore tecnico Giovanni Loprieno e dal giovane collaboratore Michele Lovino, hanno gareggiato con grande determinazione.La competizione, che ha visto atleti di diverse classi giovanissime confrontarsi, ha portato alla scuola di judo tranese risultati straordinari: su 7 partecipanti, ben 5 hanno conquistato il podio, con due ori, un argento e due bronzi.- Oro per Angela Fattinnanzi e Rocco Acquafredda- Argento per Andrea Ragno- Bronzo per Marilena Olivieri e Denise DragonettiInoltre, due atleti, Mattia Giannico e Luigi Di Tondo, hanno raggiunto un eccellente 5° posto nelle classi fanciulli, confermando il talento e l'impegno della squadra.Il direttore tecnico Giovanni Loprieno ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi ragazzi: "Sono molto contento dei risultati raggiunti. Ogni traguardo è frutto del duro lavoro e dell'impegno quotidiano, e sono convinto che continueremo a migliorare per raggiungere successi ancora più grandi. Il nostro obiettivo resta quello di educare i ragazzi secondo i principi del Judo, facendo di questo sport una fonte di crescita, divertimento e sacrificio."Il presidente della A.S.D. New Academy Judo Trani, Patrizia Pasquadibisceglie, insieme a tutti i dirigenti tecnici, ha voluto ringraziare gli atleti e le loro famiglie per il costante supporto: "Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi. Il loro impegno e la loro dedizione sono un esempio per tutti. Grazie anche ai genitori che sono sempre al nostro fianco, sostenendo i giovani atleti in ogni passo del loro percorso."