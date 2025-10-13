Judo Lotta Trani
Judo Lotta Trani
Attualità

Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia

Tre ori, un argento e un bronzo per i ragazzi tranesi. La società è seconda in Italia nella classifica a squadre Esordienti

Trani - lunedì 13 ottobre 2025
Sacrificio, disciplina e un talento cristallino. Sono questi gli ingredienti che hanno permesso ai giovani atleti della Judo Lotta Trani di dominare l'ultima tappa dei Campionati Italiani di lotta, tornando a casa con un medagliere che brilla e riempie d'orgoglio l'intera città. Una trasferta che ha confermato l'eccellente lavoro svolto dai tecnici, ma soprattutto il cuore e la determinazione di un gruppo di ragazzi che nello sport ha trovato una vera e propria scuola di vita.

La spedizione tranese ha lasciato il segno fin dal primo giorno. Nella competizione femminile, Roberta D'Antino (categoria 36kg) e Anastasia Diaconu (categoria 33kg) hanno sbaragliato la concorrenza, laureandosi entrambe Campionesse Italiane al termine di percorsi impeccabili. A loro si aggiunge l'ottimo sesto posto di Denise Dragonetti, un risultato di grande valore per un'atleta alla sua prima esperienza nazionale.

La domenica è stata altrettanto trionfale. Nella categoria Esordienti A, Antonio Occhionorelli ha conquistato il titolo di Campione Italiano nei 38kg, in una finale tutta tranese contro il compagno di squadra Samuele di Leo, che si è aggiudicato una splendida medaglia d'argento. Nella categoria 41kg, Angelo di Leo ha lottato con grinta, salendo sul terzo gradino del podio. Ottime anche le prestazioni di Andrea Iacca e Danilo Lamantea, quinti classificati al termine di finali per il bronzo combattute fino all'ultimo, e di Francesco Mascolo, che al suo esordio ha mostrato grande potenziale prima di cedere all'emozione.

A coronare i successi individuali è arrivato un risultato di squadra straordinario: con soli cinque atleti, la Judo Lotta Trani ha conquistato il secondo posto nella classifica nazionale per società nella categoria Esordienti A, a soli due punti dalla vetta. Un'impresa che testimonia l'altissimo livello tecnico del gruppo. Grande la soddisfazione dei tecnici, che vedono ripagato il lavoro quotidiano svolto in palestra. Un impegno che, come sottolineano, non è solo tecnico e tattico, ma soprattutto comportamentale: insegnare a questi giovani atleti il rispetto, la gestione delle emozioni e la dedizione è la vittoria più importante, la base su cui costruire non solo i campioni di domani, ma i cittadini di domani.
Judo TranijpgJudo TraniJudo TraniJudo Trani
  • Judo Trani
  • Judo
