La Judo Trani fa incetta di medaglie ai campionanti italiani esordienti a Bari

Risultati eccellenti per la scuola di Judo tranese A.S.D. New Accademy Judo Trani, dell'istruttore federale Giovanni Loprieno, con il suo prezioso collaboratore tecnico Francesco Tedeschi e la Cintura nera federale Michele Lovino. Domenica 22 Ottobre 2023 presso il Pala Florio di Bari, si sono svolte le fasi di qualificazioni dei campionati italiani esordienti B Fijlkam di Judo, dove l'atleta Mattia Pignataro ha conquistato la medaglia d'oro e stacca il biglietto per le finali nazionali a Riccione il prossimo 11 Novembre 2023.Per la terza fase del Trofeo Judo Puglia Fijlkam 2023 4 le medaglie conquistate su 4 partecipanti in gara. Medaglia d'oro per Gabriele Di Perna e Mattia Rella, quest'ultimo alla sua prima esperienza agonistica e 2 ottime medaglie d'argento per Eligio Zagaria e Davide Scuttari, anche lui alla sua prima gara. L'istruttore Giovanni Loprieno conclude comunicando che i prossimi saranno giorni impegnativi per la preparazione alla finale di Mattia Pignataro nonchè per Eligio Zagaria che sarà impegnato il prossimo 04 novembre a Policoro per il Gran Prix Cadetti.Si complimenta infine con tutti i suoi atleti che si allenano tutti i giorni intensamente per raggiungere questi grandi risultati e, come sempre, ringrazia i genitori per il loro impegno e supporto.