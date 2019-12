La New Accademy Judo Trani chiude l'anno agonistico 2019 con un ricco bottino di medaglie

9 foto New Accademy Judo Trani

Domenica 15 Dicembre, presso il PalaMartino di Bari, si è svolta una gara di Judo denominata ''Seconda Tappa Circuito Puglialab'' gara Fijlkam, riservata alle classi fanciulli e ragazzi. L'insegnante Tecnico Gianni Loprieno e il suo collaboratore Francesco Tedeschi hanno accompagnato 9 dei loro atleti e tutti hanno portato a casa ottimi risultati. Medaglia d'oro per Antonio Bitetto, Silvia Cognetti e Alessandro De Siena, tre medaglie d'argento per Mattia Pignataro, Samuele Di Bari e Giuseppe Caterino e tre ottime medaglie di bronzo per Gaetano Lisco, Daniel D'avanzo e Mattia Nicolò Capece.Pienamente soddisfatto il Tecnico Gianni Loprieno anche per la classifica generale delle società partecipanti in quanto la A.s.d. New Accademy Judo - Trani ha conquistato il quarto posto su 30 società partecipanti. Tanti sono i buoni propositi per il nuovo anno agonistico che si avvicina, tanto lavoro attende il Tecnico Gianni Loprieno e tanto impegno promette ai suoi ragazzi per risultati ancora più soddisfacenti. Ringraziando per la preziosa collaborazione Francesco Tedeschi e tutti i genitori degli atleti, la New Accademy Judo Trani augura buone feste a tutti.