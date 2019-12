La Judo Trani conquista l'oro a Salerno al nono memorial "Pasquale Iavezzo"

7 foto Judo Trani

Il 22 dicembre, la Judo Trani è stata presente al 9° Memorial "Pasquale Iavazzo", presso il Palafusco di Angri (Salerno). Ottima trasferta con i preagonisti, conquistando il podio con l'oro di Occhionorelli Domenico e di Musicco Ilario, il bronzo di Melillo Luigi e Di Tondo Alessio, un quinto posto per la brava Bovio Ginevra nella classe bambini. Ottima prestazione dei bimbi, con Lavacca Alessio, Occhionorelli Antonio, Cassatella Damiano, Dionisio Sergio, Gianfelici Luca.Il tecnico ringrazia tutti i genitori e i collaboratori stretti come Arno Antonietta, Musicco Nicola e Occhionorelli Leonardo. La Judo Trani non si ferma qui, il 28-29-30 dicembre sarà impegnata in uno stage a Pomigliano D'arco, con la presenza di atleti di grosso spessore e campioni europei e mondiali. Auguri a tutti di un Buon Natale dal tecnico Nicola Loprieno.