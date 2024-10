Troppo Audace Barletta per questa Soccer Trani: al ‘Poli’ termina 0-5

Al 'Poli' non c'è partita:Troppa la differenza mostrata in campo tra le due squadre. I barlettani fanno 7 su 7 in campionato, i tranesi invece pongono fine alla striscia di quattro vittorie consecutive, scivolando a -8 dalla vetta, occupata meritatamente dai barlettani.Mister Mascia si affida al solito modulo di partenza, il 3-5-2, con Pinnelli tra i pali, Di Savino, Elia e Amoruso a comporre il trio difensivo. In mediana spazio a Beroshvili, Dell'Oglio e Precchiazzi, sulle ali agiranno Forgione e Tedone. In avanti il tandem Piombarolo-Terrone.Al 5' primo squillo della Soccer, cross preciso di Dell'Oglio per Terrone, che però non riesce ad imprimere forza al pallone.. Partita molto divertente quella del Poli, con continui rovesciamenti di fronte. Le due squadre si stanno affrontando a viso aperto. Alla mezz'ora ci prova Tedone, ma il suo mancino è troppo debole per impensierire il portiere barlettano. Al 34' Morra sfiora il raddoppio: uscita sprovveduta di Pinnelli, ma il suo pallonetto non inquadra lo specchio di pochissimo. Al 45+1 prodigioso intervento di Pinnelli, per evitare il raddoppio di Morra.. Termina la prima frazione.Al 47' l'Audace sfiora il tris con Papagni, ancora prodigioso Pinnelli a deviare in corner. Al 56' la Soccer finisce in 10: doppia ammonizione per Elia. Al 63' l'Audace va vicino al tris, colpo di testa impreciso. Due minuti più tardi Morra colpisce in pieno l'incrocio dei pali, andando vicinissimo alla terza rete. Al 70' la Soccer va vicina al gol che avrebbe riaperto il match, ma De Giglio si fa ipnotizzare dal portiere barlettano.Il match non regalerà ulteriori emozioni: Audace Barletta batte Soccer Trani 0-5.