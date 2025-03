Juve Trani Femminile, sarà ancora Serie B: salvezza già al primo turno playout

Ultima trasferta della stagione con vittoria, a Castellammare di Stabia,, già al termine del primo turno playout concluso 2-0 per le bianconere: superano, infatti, anche in gara2 il Basket Femminile Stabia per 60-62 al termine di un match molto acceso nonostante la mancanza di Gatta per infortunio; la vittoria in gara1 per 61-47 era arrivata invece domenica scorsa a Trani al termine di un match mai in discussione per la squadra tranese.Un roster che si è dimostrato all'altezza sin dalla prima giornata di campionato, con importanti vittorie anche contro Angri e Potenza, due squadre nella parte alta della classifica, e la dimostrazione di aver lottato in tutte le partite con grande risposta.Anche il meraviglioso pubblico, soddisfatto della determinazione della squadra, ha risposto sempre presente riempendo il Pala Assi seguendo con entusiasmo tutte le partite, applaudendo e supportando la squadra ad ogni canestro. Preziosa anche la presenza dei ragazzi e ragazze del nostro settore giovanile e dei nostri piccoli del minibasket., dunque,, crescendo sempre di più e facendo avvicinare sempre persone nuove: la società ringrazia quanti hanno contribuito anche quest'anno a portare in alto il nome della Juve Trani in un campionato importante come la B Femminile. Sempre forza Juve Trani,