Juve Trani, seconda vittoria consecutiva per le bianconere

Laconquista un grande successo in trasferta, espugnando il PalaTedeschi dicon un convincente. Una prestazione solida e di carattere per le ragazze del duo Delli Carri-Mansi, che hanno mostrato precisione nel tiro da tre punti e un'intensità difensiva di altissimo livello.: partenza sprint per la Juve Trani, che impone subito il proprio ritmo e chiude avanti 11-21. Protagonista Ellen Suvi Olivia Jarvinen, autrice di 9 punti, trascinando le compagne in un avvio perfetto.quarto: equilibrio tra le due squadre, ma le tranesi mantengono il vantaggio grazie ai canestri di Teodora Golemanska (8 punti). Si va all'intervallo lungo sul 20-30.quarto: le bianconere gestiscono con intelligenza, chiudendo il periodo sul 36-48. In evidenza Cherubini e Jarvinen, entrambe a segno con 5 punti nel quarto.: nell'ultimo periodo la Juve Trani aumenta il ritmo e chiude i conti con un parziale di 10-14, sigillando la seconda vittoria consecutiva della stagione! Risultato finale:Un successo di squadra, fatto di concentrazione, energia e tanto cuore. Si torna subito in campo mercoledì 22 ottobre per il turno infrasettimanale contro Ariano Irpino — palla a due alle 18:30 presso il Palasport di Ariano Irpino.Tabellini:Presta 5, Cherubini 13, Orosz 7, Jarvinen 15, Gatta, Albino, Brescia n.e., Caputo 2, Golemanska 20, Soleti, Carrassa n.e.Coach: Delli Carri — Assistente: MansiArbitri: Daniele, De Maio