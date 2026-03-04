Juve Trani
Juve Trani
Basket

L’Under 17 Femminile conquista il pass per le Final Four

Fasi finali in programma il prossimo 13-14 marzo

Trani - mercoledì 4 marzo 2026 Comunicato Stampa
Straordinario traguardo per l'Under 17 Femminile della Juve Trani, che chiude la fase di qualificazione al secondo posto in classifica, con un bottino di 10 vittorie e sole 2 sconfitte, conquistando così l'accesso alle Final Four.

Un risultato storico, frutto di una prima fase disputata con grande stile, determinazione e spirito di squadra. Il gruppo, in piena sinergia, ha saputo crescere settimana dopo settimana grazie al lavoro costante svolto in allenamento sotto la guida di coach Roberto Mansi.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Ninni Ferri e di tutta la società, orgogliosi di un risultato che certifica il percorso di crescita costruito negli anni dalla Juve Trani nel settore femminile.

Ora l'attenzione si sposta sulle Final Four, in programma il 13 marzo (semifinali) e il 14 marzo (finale) 2026 a Bari, dove le giovani tranesi proveranno a continuare a scrivere una pagina importante della propria stagione.
