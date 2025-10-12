Basket
Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito
Le bianconere tornano al successo imponendosi sulla BCC Basilicata Potenza con un 50-47
Trani - domenica 12 ottobre 2025 13.46 Comunicato Stampa
Nella terza giornata di andata di campionato, le bianconere tornano subito al successo imponendosi sulla BCC Basilicata Potenza con un emozionante 50-47. Una partita intensa e ricca di emozioni, con la Juve Trani che ha mostrato carattere e lucidità nei momenti decisivi. Le ragazze di coach Delli Carri hanno brillato da oltre l'arco con 5 triple realizzate, contro le 2 delle avversarie, e hanno raggiunto anche un vantaggio massimo di 15 punti
Primo quarto: grande avvio delle bianconere trascinate da Jarvinen, autrice di 8 punti nei primi minuti. Secondo quarto: la Juve mantiene il ritmo e chiude il primo tempo avanti 22-15, controllando la partita con ordine. Terzo quarto: le padrone di casa allungano fino al 36-21, ancora con Jarvinen protagonista. Ultimo quarto: Potenza reagisce con orgoglio grazie a Garrido (12 punti nel periodo) e riduce lo svantaggio, ma la Juve Trani resta fredda nei momenti chiave e porta a casa una vittoria sofferta ma splendida
Risultato finale: Juve Trani 50 – BCC Basilicata Potenza 47
Un successo di grinta, precisione e spirito di squadra!
Tabellini:
Presta, Cherubini 2, Orosz 17, Jarvinen 20, Gatta n.e., Albino 5, Uniti 4, Caputo, Golemanska 2, Soleti n.e., Brescia n.e., Carrassa n.e.
Coach: Delli Carri, Assistente: Mansi
Arbitri: Russo, Morelli
