Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito

Nella terza giornata di andata di campionato,Una partita intensa e ricca di emozioni, con la Juve Trani che ha mostrato carattere e lucidità nei momenti decisivi. Le ragazze di coach Delli Carri hanno brillato da oltre l'arco con 5 triple realizzate, contro le 2 delle avversarie, e hanno raggiunto anche un vantaggio massimo di 15 punti: grande avvio delle bianconere trascinate da Jarvinen, autrice di 8 punti nei primi minuti.: la Juve mantiene il ritmo e chiude il primo tempo avanti 22-15, controllando la partita con ordine.: le padrone di casa allungano fino al 36-21, ancora con Jarvinen protagonista.: Potenza reagisce con orgoglio grazie a Garrido (12 punti nel periodo) e riduce lo svantaggio, ma la Juve Trani resta fredda nei momenti chiave e porta a casa una vittoria sofferta ma splendidaRisultato finale: Juve Trani 50 – BCC Basilicata Potenza 47Un successo di grinta, precisione e spirito di squadra!Tabellini:Presta, Cherubini 2, Orosz 17, Jarvinen 20, Gatta n.e., Albino 5, Uniti 4, Caputo, Golemanska 2, Soleti n.e., Brescia n.e., Carrassa n.e.Coach: Delli Carri, Assistente: MansiArbitri: Russo, Morelli