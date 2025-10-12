Juve Trani
Juve Trani
Basket

Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito

Le bianconere tornano al successo imponendosi sulla BCC Basilicata Potenza con un 50-47

Trani - domenica 12 ottobre 2025 13.46 Comunicato Stampa
Nella terza giornata di andata di campionato, le bianconere tornano subito al successo imponendosi sulla BCC Basilicata Potenza con un emozionante 50-47. Una partita intensa e ricca di emozioni, con la Juve Trani che ha mostrato carattere e lucidità nei momenti decisivi. Le ragazze di coach Delli Carri hanno brillato da oltre l'arco con 5 triple realizzate, contro le 2 delle avversarie, e hanno raggiunto anche un vantaggio massimo di 15 punti

Primo quarto: grande avvio delle bianconere trascinate da Jarvinen, autrice di 8 punti nei primi minuti. Secondo quarto: la Juve mantiene il ritmo e chiude il primo tempo avanti 22-15, controllando la partita con ordine. Terzo quarto: le padrone di casa allungano fino al 36-21, ancora con Jarvinen protagonista. Ultimo quarto: Potenza reagisce con orgoglio grazie a Garrido (12 punti nel periodo) e riduce lo svantaggio, ma la Juve Trani resta fredda nei momenti chiave e porta a casa una vittoria sofferta ma splendida

Risultato finale: Juve Trani 50 – BCC Basilicata Potenza 47
Un successo di grinta, precisione e spirito di squadra!

Tabellini:
Presta, Cherubini 2, Orosz 17, Jarvinen 20, Gatta n.e., Albino 5, Uniti 4, Caputo, Golemanska 2, Soleti n.e., Brescia n.e., Carrassa n.e.
Coach: Delli Carri, Assistente: Mansi
Arbitri: Russo, Morelli
  • Juve Trani
Altri contenuti a tema
La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day La Juve Trani apre le porte ai più piccoli: in programma tre giornate di open-day Appuntamento a martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, presso il Centro Jobel
Juve Trani, la denuncia di Delli Carri: «Carenza strutture? É assurdo. Qui lo sport in secondo piano» Juve Trani, la denuncia di Delli Carri: «Carenza strutture? É assurdo. Qui lo sport in secondo piano» “Spero venga compresa l’importanza del Palazzetto, è fondamentale. Lo sport è di tutti”
Juve Trani Femminile, sarà ancora Serie B: salvezza già al primo turno playout Juve Trani Femminile, sarà ancora Serie B: salvezza già al primo turno playout Il progetto della società tranese continua a raccogliere successi
La Juve Trani non si ferma più: quarta vittoria di fila e secondo posto conquistato La Juve Trani non si ferma più: quarta vittoria di fila e secondo posto conquistato Una vittoria che vale il 2° posto in classifica
Basket, Juve Trani: doppia vittoria per maschile e femminile Basket, Juve Trani: doppia vittoria per maschile e femminile Weekend dal bottino pieno per la F.lli Lotti New Juve Trani
Basket, due su due per la Juve Trani, vincono maschile e femminile Altri sport Basket, due su due per la Juve Trani, vincono maschile e femminile Weekend dal colore bianconero al sapore di vittoria per la ASD New Juve Basket Trani
Al Pala Assi il derby pugliese di Basket, arriva la Pink Bari Altri sport Al Pala Assi il derby pugliese di Basket, arriva la Pink Bari Primo match del 2025 per la Serie B Femminile della Juve Trani
Impresa Juve Trani, battuta Potenza 54-58 al Pala Pergola Altri sport Impresa Juve Trani, battuta Potenza 54-58 al Pala Pergola Vittoria doveva essere e vittoria è stata per i tranesi
Michele Lattanzio: "L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro "
12 ottobre 2025 Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro"
Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
12 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
6
Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
12 ottobre 2025 Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire
12 ottobre 2025 La Diocesi di Trani celebra la Giornata di Avvenire
Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
12 ottobre 2025 Turismo enogastronomico: la Puglia conquista il primo posto in Italia
Confesercenti del Levante, Brindisi e Bat protagonisti al TTG di Rimini
12 ottobre 2025 Confesercenti del Levante, Brindisi e Bat protagonisti al TTG di Rimini
Trani e Bari capitali del pianoforte: al via il Festival Internazionale del Mediterraneo
12 ottobre 2025 Trani e Bari capitali del pianoforte: al via il Festival Internazionale del Mediterraneo
Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon
11 ottobre 2025 Trani corre verso la storia: presentata la XV Tranincorsa Half Marathon
Angela Lisco di Trani compie 100 anni!
11 ottobre 2025 Angela Lisco di Trani compie 100 anni!
Soccer Trani-B.Molfetta, Moscelli: «Ragioniamo per settimana. Concentrati e determinati come sempre»
11 ottobre 2025 Soccer Trani-B.Molfetta, Moscelli: «Ragioniamo per settimana. Concentrati e determinati come sempre»
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.