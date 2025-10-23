Basket, una rimonta pazzesca che vale la vittoria per la Juve Trani: da -18 a +4

Nella quinta giornata di campionato, la Juve Trani conquista una straordinaria vittoria sul campo della Virtus Basket Ariano Irpino, imponendosi con il punteggio di 61-57Una partita intensa e combattuta, con le padrone di casa molto precise da fuori, ma le ragazze di Trani hanno risposto con grinta, lucidità e un gioco di squadra efficace, mantenendo l'equilibrio e ribaltando il risultato con grande carattere1° quarto - la Juve Trani parte determinata e compatta, chiudendo avanti di misura nonostante la reazione delle locali.2° quarto - la Virtus tenta la fuga, raggiungendo il vantaggio massimo di 18 punti, ma le bianconere non si disuniscono.3° quarto - inizia la rimonta guidata da Jarvinen, con due tiri pesanti e momenti di pura classe che riaccendono squadra e panchina4° quarto - spettacolo finale della Juve Trani: difesa impenetrabile, attacco fluido e tanta energia. Protagonista Orosz, autentica trascinatrice nella volata finale, affiancata da una Jarvinen precisa e ispirata dall'arco e da tutto il gruppo, unito e combattivo fino all'ultimo secondoRisultato finale: Virtus Basket Ariano Irpino 57 – Juve Trani 61Successo di cuore, carattere e grande voglia di vincereParziali: 17-18, 23-6, 15-9, 2-18Tabellini:Presta 5, Cherubini 12, Orosz 20, Jarvinen 14, Gatta 7, Albino, Brescia n.e., Uniti n.e., Caputo 3, Soleti n.e., Carrassa n.e.Coach: Delli Carri - Assistente: MansiArbitri: Daniele, Inno