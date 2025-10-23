Basket
Basket, una rimonta pazzesca che vale la vittoria per la Juve Trani: da -18 a +4
Le tranesi conquistano una straordinaria vittoria sul campo della Virtus Basket Ariano Irpino
Trani - giovedì 23 ottobre 2025 0.51 Comunicato Stampa
Nella quinta giornata di campionato, la Juve Trani conquista una straordinaria vittoria sul campo della Virtus Basket Ariano Irpino, imponendosi con il punteggio di 61-57
Una partita intensa e combattuta, con le padrone di casa molto precise da fuori, ma le ragazze di Trani hanno risposto con grinta, lucidità e un gioco di squadra efficace, mantenendo l'equilibrio e ribaltando il risultato con grande carattere
1° quarto - la Juve Trani parte determinata e compatta, chiudendo avanti di misura nonostante la reazione delle locali.
2° quarto - la Virtus tenta la fuga, raggiungendo il vantaggio massimo di 18 punti, ma le bianconere non si disuniscono.
3° quarto - inizia la rimonta guidata da Jarvinen, con due tiri pesanti e momenti di pura classe che riaccendono squadra e panchina
4° quarto - spettacolo finale della Juve Trani: difesa impenetrabile, attacco fluido e tanta energia. Protagonista Orosz, autentica trascinatrice nella volata finale, affiancata da una Jarvinen precisa e ispirata dall'arco e da tutto il gruppo, unito e combattivo fino all'ultimo secondo
Risultato finale: Virtus Basket Ariano Irpino 57 – Juve Trani 61
Successo di cuore, carattere e grande voglia di vincere
Parziali: 17-18, 23-6, 15-9, 2-18
Tabellini:
Presta 5, Cherubini 12, Orosz 20, Jarvinen 14, Gatta 7, Albino, Brescia n.e., Uniti n.e., Caputo 3, Soleti n.e., Carrassa n.e.
Coach: Delli Carri - Assistente: Mansi
Arbitri: Daniele, Inno
Una partita intensa e combattuta, con le padrone di casa molto precise da fuori, ma le ragazze di Trani hanno risposto con grinta, lucidità e un gioco di squadra efficace, mantenendo l'equilibrio e ribaltando il risultato con grande carattere
1° quarto - la Juve Trani parte determinata e compatta, chiudendo avanti di misura nonostante la reazione delle locali.
2° quarto - la Virtus tenta la fuga, raggiungendo il vantaggio massimo di 18 punti, ma le bianconere non si disuniscono.
3° quarto - inizia la rimonta guidata da Jarvinen, con due tiri pesanti e momenti di pura classe che riaccendono squadra e panchina
4° quarto - spettacolo finale della Juve Trani: difesa impenetrabile, attacco fluido e tanta energia. Protagonista Orosz, autentica trascinatrice nella volata finale, affiancata da una Jarvinen precisa e ispirata dall'arco e da tutto il gruppo, unito e combattivo fino all'ultimo secondo
Risultato finale: Virtus Basket Ariano Irpino 57 – Juve Trani 61
Successo di cuore, carattere e grande voglia di vincere
Parziali: 17-18, 23-6, 15-9, 2-18
Tabellini:
Presta 5, Cherubini 12, Orosz 20, Jarvinen 14, Gatta 7, Albino, Brescia n.e., Uniti n.e., Caputo 3, Soleti n.e., Carrassa n.e.
Coach: Delli Carri - Assistente: Mansi
Arbitri: Daniele, Inno