La Juve Trani batte anche la Virtus Benevento e centra i playoff con due giornate di anticipo

Obiettivo raggiunto con due giornate di anticipo per la Juve Trani, che stacca ufficialmente il pass per i playoff della Serie B Femminile. Tra le mura del PalaLosito di Corato, le bianconere si sono imposte con un netto 55-26 sulla Virtus Academy Benevento, giocando un buona partita nonostante alcune assenze importanti che avrebbero potuto indirizzare il match verso altre vie.L'incontro ha visto la Juve Trani prendere il comando fin dai primi minuti, chiudendo il primo quarto sul 16-8 ed allungando ulteriormente fino all'intervallo lungo. Una difesa tranese molto solida ha caratterizzato il match, concedendo davvero poco alle avversarie e costringendole a giochi forzati.A trascinare la squadra sono state le ottime prestazioni realizzative di Lea Zsofia Orosz (16 punti), Matilda Cherubini(12 punti) e Sabrine Jamal Eddine (10 punti), supportate dalla solidità di Beatrice Albino e da un buon apporto di Simona Gatta e Daniela Caputo. Negli ultimi minuti in campo anche le under Sara Palumbo (2), Bianca Soleti e Gaia Carrassa.Ultimi due impegni della stagione regolare contro Bari e la capolista Marigliano: servirà vincere ancora per poter trovare il miglior piazzamento in classifica per gli incontri nella fase playoff.