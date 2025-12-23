Juve Trani
La Juve Trani chiude l'anno e il girone d'andata battendo la capolista Marigliano

Le tranesi consolidano il 4^ posto con 22 punti, confermandosi tra le realtà più competitive

Trani - lunedì 22 dicembre 2025 23.47 Comunicato Stampa
In una partita comandata con carattere fin dall'inizio, con grande intensità e una buona solidità difensiva, le bianconere di coach Delli Carri-Mansi firmano così il successo più importante, con 11 vittorie e sole 4 sconfitte nel girone di andata: merito delle tranesi è stato quello di riuscire a gestire bene il vantaggio mostrando lucidità anche nei momenti di maggiore pressione delle padrone di casa.

Maggior vantaggio della serata per le bianconere è stato il +14, con Marigliano che ha più volte provato ad accorciare le distanze, soprattutto nell'ultimo quarto in cui ha provato in tutti i modi ad arrivare a pareggiare il risultato, senza però riuscirci, grazie alla solida difesa tranese che non ha lasciato spazi, complicando i loro giochi.

Miglior realizzatrice della serata Ellen Jarvinen con 27 punti a referto, seguita da Matilda Cherubini con 18, Zsofia Oros con 7, Daniela Caputo e Sabrine Eddine entrambe con 4 e Simona Gatta con 2. Hanno contribuito anche Beatrice Albino e Giorgia Uniti.

La Juve Trani ha consolidato così il 4^ posto con 22 punti, confermandosi tra le realtà più competitive del campionato. Sopra di lei Marigliano (24), Catanzaro (24) e Fasano (26).

Prossimo appuntamento di campionato, sabato 10 gennaio alle ore 19:00 contro Basket Femminile Stabia, per la prima giornata del girone di ritorno.
