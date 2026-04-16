Cuore e grinta, gara 2 dei playoff è della Juve Trani

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, Trani porta in equilibrio la serie e se la giocherà domenica a Catanzaro: decisivo il 3 quarto per le tranesi che vincono 62-58 al PalaFamila di Cerignola.I primi due quarti sono una lotta continua con le due squadre che segnano da entrambe le parti in una sfida molto equilibrata: ad essere avanti al termine del primo e secondo quarto di gioco è sempre Catanzaro.Terzo periodo di gioco decisivo per le ragazze di coach Orlando che grazie ad un parziale di 21-13 rimontano e sorpassano le calabresi: a 30" siamo sul 47-44.Ultimo quarto in cui Catanzaro le prova tutte per provare a portare a casa la vittoria e chiudere già la serie, ma grazie alla caparbietà e la fame di vittoria delle bianconere, a festeggiare è proprio Trani che riesce ad equilibrare la serie e far continuare un sogno chiamato A2.MVP del match Ellen Jarvinen, tornata in grande forma, autrice di ben 20 punti, in doppia cifra anche Cherubini (18), Eddine (11) e Orosz (10)