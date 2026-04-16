Attualità
Avvio del percorso di formazione sull’adozione all’interno del Family Lab
Ambito Territoriale di Trani–Bisceglie: un percorso di crescita e consapevolezza
Trani - giovedì 16 aprile 2026 9.35 Comunicato Stampa
Prende ufficialmente avvio il percorso di formazione sull'ADOZIONE promosso all'interno dei Family Lab – Centri Servizi per le Famiglie dell'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie gestito dalla Coop. Soc. Shalom insieme alla Coop. Soc. Vivere Insieme e al Consorzio Metropolis. Dott. Alessandro Nicola ATTOLICO - L'iniziativa nasce con l'obiettivo di accompagnare e sostenere le coppie e i nuclei familiari che intendono intraprendere il delicato e significativo percorso dell'adozione, offrendo uno spazio strutturato di informazione, confronto e formazione. Il percorso si inserisce in una più ampia progettualità di sostegno alla genitorialità e alla promozione del benessere familiare.
I Family Lab si configurano come un luogo di ascolto e orientamento, in cui professionisti qualificati – tra cui psicologi, assistenti sociali ed esperti dell'età evolutiva – operano in sinergia per garantire un supporto competente e continuativo. Attraverso incontri informativi e momenti di confronto, i partecipanti potranno approfondire gli aspetti emotivi, relazionali e giuridici legati all'adozione. Il percorso formativo si propone inoltre di favorire una maggiore consapevolezza rispetto alle dinamiche dell'accoglienza, della costruzione del legame affettivo e delle possibili sfide che il processo adottivo comporta, contribuendo a rafforzare la rete di supporto territoriale.
L'Ambito Territoriale Sociale Trani–Bisceglie conferma così il proprio impegno nella promozione di politiche sociali inclusive e attente ai bisogni delle famiglie, riconoscendo il valore fondamentale della formazione come strumento di accompagnamento e tutela. Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione è possibile rivolgersi ai servizi sociali comunali o ai Family Lab di Trani e Bisceglie.
Gli incontri si terranno presso il FamilyLab di Trani in Via Caposele 60 e presso il FamilyLab di Bisceglie in Via Carrara Reddito 16, saranno condotti da professionisti esperti in ambito giuridico, psicologico, pedagogico e sociale e prevedono il rilascio finale di attestato di partecipazione.
Il programma formativo sull'adozione prevede i seguenti incontri:
Con l'Avv. Annalisa Marigliano, avvocata del Foro di Trani, Presidente Ondif – Sezione di Trani e Maria Grazia Paolini, referente "Ernesto" ente per l'adozione internazionale.
Condivisione di esperienze dirette di adozione nazionale e internazionale. Riflessione sui percorsi adottivi, sulle criticità e sulle risorse familiari e istituzionali. La partecipazione agli incontri rappresenta un'importante opportunità di formazione, confronto e crescita condivisa, finalizzata alla costruzione di una rete territoriale di supporto per i percorsi di adozione.
Per informazioni e iscrizione contattare
- il Family LAB di Trani – Via Caposele, 60 – Trani – Tel. 0883 011094 – familylabtrani@libero.it
- il Family LAB di Bisceglie – Via Carrara Reddito 16 – Bisceglie – Tel. 0806193468 – familylabbisceglie@libero.it
I Family Lab si configurano come un luogo di ascolto e orientamento, in cui professionisti qualificati – tra cui psicologi, assistenti sociali ed esperti dell'età evolutiva – operano in sinergia per garantire un supporto competente e continuativo. Attraverso incontri informativi e momenti di confronto, i partecipanti potranno approfondire gli aspetti emotivi, relazionali e giuridici legati all'adozione. Il percorso formativo si propone inoltre di favorire una maggiore consapevolezza rispetto alle dinamiche dell'accoglienza, della costruzione del legame affettivo e delle possibili sfide che il processo adottivo comporta, contribuendo a rafforzare la rete di supporto territoriale.
L'Ambito Territoriale Sociale Trani–Bisceglie conferma così il proprio impegno nella promozione di politiche sociali inclusive e attente ai bisogni delle famiglie, riconoscendo il valore fondamentale della formazione come strumento di accompagnamento e tutela. Per ulteriori informazioni e modalità di partecipazione è possibile rivolgersi ai servizi sociali comunali o ai Family Lab di Trani e Bisceglie.
Gli incontri si terranno presso il FamilyLab di Trani in Via Caposele 60 e presso il FamilyLab di Bisceglie in Via Carrara Reddito 16, saranno condotti da professionisti esperti in ambito giuridico, psicologico, pedagogico e sociale e prevedono il rilascio finale di attestato di partecipazione.
Il programma formativo sull'adozione prevede i seguenti incontri:
- L'adozione nel sistema di tutela dei minori. Differenze tra adozione nazionale e adozione internazionale - Trani, 16.04.2026
Con l'Avv. Annalisa Marigliano, avvocata del Foro di Trani, Presidente Ondif – Sezione di Trani e Maria Grazia Paolini, referente "Ernesto" ente per l'adozione internazionale.
- Il minore in adozione: il disagio emotivo e relazionale - Bisceglie, 14.05.2026
- Il ruolo dell'équipe adozioni: funzioni, competenze e modalità operative del Tribunale per i Minorenni di Bari - Trani, 28.05.2026
- Esperienze di adozione. Testimonianze di adozione nazionale e internazionale - Bisceglie, 11.06.2026
Condivisione di esperienze dirette di adozione nazionale e internazionale. Riflessione sui percorsi adottivi, sulle criticità e sulle risorse familiari e istituzionali. La partecipazione agli incontri rappresenta un'importante opportunità di formazione, confronto e crescita condivisa, finalizzata alla costruzione di una rete territoriale di supporto per i percorsi di adozione.
Per informazioni e iscrizione contattare
- il Family LAB di Trani – Via Caposele, 60 – Trani – Tel. 0883 011094 – familylabtrani@libero.it
- il Family LAB di Bisceglie – Via Carrara Reddito 16 – Bisceglie – Tel. 0806193468 – familylabbisceglie@libero.it
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