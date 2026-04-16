Avvio del percorso di formazione sull’adozione all’interno del Family Lab

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso di collaborazione tra amministrazione pubblica e Terzo Settore

Speciale

Accordo storico tra Comune e Arcidiocesi per potenziare la fruizione turistica e religiosa del "Monumento messaggero di pace": stanziati fondi annuali per migliorare l'accoglienza e la valorizzazione scientifica.